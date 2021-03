Il sindaco Valettini: vertice in regione e presso la direzione Usl per il sostegno ai territori dell’Unione dei Comuni

Altri articoli in Lunigiana

martedì, 30 marzo 2021, 19:35

L’emergenza economica in cui si è spietatamente tradotta l’emergenza sanitaria, continua a colpire come una scure le varie categorie lavorative, economiche e produttive senza equità, chi più chi meno, a seconda delle decisioni e delle misure messe in campo dalle istituzioni: da Bruxelles, a Roma, alle regioni, agli enti locali

martedì, 30 marzo 2021, 16:32

Una divisione mai sanata, quella all’interno del Pd villafranchese, che oggi vede la parte minoritaria del partito lanciare un nuovo guanto di sfida alla segreteria locale

martedì, 30 marzo 2021, 15:35

Un post sulla sua pagina facebook, scritto di getto dal consigliere Damiano Polloni, classe 1996 e delegato alle politiche giovanili, contro le nuove restrizioni che da questa settimana riportano la Toscana in “zona rossa”

martedì, 30 marzo 2021, 13:38

Non mancano gesti importanti di solidarietà a beneficio della popolazione più esposta alle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria. In questi giorni, il Rotary Club Lunigiana-Pontremoli ha effettuato una donazione di 2500 euro al comune di Mulazzo per aiutare le famiglie in difficoltà

domenica, 28 marzo 2021, 18:39

È successo intorno alle 17 ad Agnino, frazione del comune di Fivizzano. Un uomo di 65 anni, Pietro Cimoli, è morto dopo che il trattore sui si trovava si è ribaltato

sabato, 27 marzo 2021, 22:46

Sicuramente questi tempi di coronavirus separano le persone. Ormai anche incontrare ed assistere i familiari sembra esser divenuto difficile. Le mascherine che “nascondono” sono divenute indispensabili. Ma non finisce lì