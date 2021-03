Lunigiana : licciana nardi



Il tribunale condanna il comune, l’opposizione insorge: “I cittadini non possono pagare"

sabato, 20 marzo 2021, 13:11

di michela carlotti

E’ una sentenza che interviene duramente per riportare l’azione amministrativa sui binari del rispetto delle regole, quella emessa in questi giorni dal Tribunale di Massa sul contenzioso giuridico aperto dalla CGIL contro il comune di Licciana Nardi e relativo alle risorse economiche decentrate da destinare ai dipendenti: piaccia o non piaccia, i criteri di modalità di utilizzo di tali risorse non possono essere decise solo dal sindaco e dalla sua giunta, ma dalla commissione trattante composta anche dalle varie rappresentanze sindacali. Così dice la legge, che un buon amministratore dovrebbe rispettare.



E la sentenza che parla di “condotta antisindacale in violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale e di assenza dei presupposti di legge” è una sentenza pesante che ha naturalmente suscitato molto clamore.



E’ di oggi il commento del capogruppo Francesco Micheli dell’opposizione consigliare “Siamo Licciana”: “Per colpa dell’agire improvvido e senza il rispetto delle regole del sindaco Martelloni il comune di Licciana ha perso la causa riguardante le risorse decentrate dei dipendenti e dovrà pagare le spese legali anche alla CGIL che aveva denunciato l’amministrazione. Il costo per la collettività ammonta a 3.645 € a cui si aggiungono circa 1.000 euro di spese forfettarie e le spese legali sostenute sia dalla CGIL che dal comune. La cifra quindi si andrà superare i 7.000 euro in totale se contiamo che il comune ha speso 2.000 euro di spese legali e una cifra simile sarà stata spesa dalla CGIL”.



Poi Micheli ripercorre le tappe dell’imbarazzante vicenda: “Il 22 dicembre il sindaco aveva fatto saltare il tavolo di contrattazione con le rappresentanze sindacali, tra l’altro tenuto in presenza in barba alle norme anti-Covid, dopo avere evitato la discussione per tutto l’anno. Arrivato alla riunione con una decisione già presa, ha liquidato i rappresentanti sindacali ed ha agito di testa sua, senza ascoltare nessuno, facendo approvare alla giunta la delibera 119 in fretta e furia. La conseguenza è stata l’annullamento dell’atto emanato dalla giunta del Comune di Licciana”.



Un errore che, come riferisce il capogruppo Micheli, a Licciana non sarebbe un caso isolato: “Non è la prima volta che gli errori di Martelloni costano caro al Comune: l’errore nella costruzione della tensostruttura a Licciana ha portato ad una concertazione che è costata 14500 euro al Comune; l’errore alla Centrale di Ponterotto ha portato a buttare via un mutuo di oltre 150.000 euro; l’errore alla palestra della scuola di Licciana ha portato a ritardi che rischiano di costare più di 30.000 al Comune di mancate entrate; l’errore nella progettazione del terzo lotto della scuola di Terrarossa sta portando ritardi non spiegabili; e l’elenco purtroppo è destinato ad allungarsi”.



Da qui, la richiesta del capogruppo, affinché gli errori di Martelloni non siano fatti pagare alla comunità: “Chiedo che le spese legali non ricadano sulle tasche dei cittadini ma vengano pagate dal responsabile di questo scempio amministrativo che è Martelloni. E ai membri della giunta, costantemente esclusi dalle decisioni autoritarie di Martelloni, chiedo di aumentare il controllo verso questo soggetto che con il suo agire casuale e non rispettoso delle regole democratiche mette a rischio il comune e tutti i cittadini. I cittadini non possono continuare a pagare i troppi errori del sindaco Martelloni”.