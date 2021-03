Lunigiana



In arrivo gli aiuti del FLAG Alto Tirreno Toscano al settore della pesca

mercoledì, 31 marzo 2021, 19:33

Il presidente del FLAG Alto Tirreno Toscano, Roberto Galassi, informa che il comitato direttivo del FLAG nella seduta del 29/03/2021 ha approvato la pubblicazione di due nuovi bandi a favore delle imprese della pesca e dell’acquacoltura.



Il bando 1.42 è rivolto ad armatori e proprietari di imbarcazioni che operano nel territorio del FLAG per investimenti che valorizzano i prodotti della pesca, in particolare consentendo ai pescatori di provvedere alla trasformazione o alla commercializzazione oppure alla vendita diretta delle proprie catture, oppure per investimenti innovativi a bordo sugli attrezzi selettivi per ridurre al minimo le catture indesiderate in grado di migliorare la qualità dei prodotti della pesca.



Le risorse a disposizione sono pari ad € 105.998,37 con intensità di aiuto dal 50% elevabile sino all’80% per un contributo massimo di 60.000,00 per domanda.



L’altro bando 1.40 è rivolto a pescatori, armatori di imbarcazioni da pesca e organismi scientifici o tecnici di diritto pubblico per i seguenti interventi: raccolta da parte di pescatori, di rifiuti dal mare (attrezzi da pesca perduti e dei rifiuti marini); costruzione, installazione o ammodernamento di elementi fissi o mobili destinati a proteggere e potenziare la fauna e la flora marine, comprese la loro preparazione e valutazione scientifiche; contributo a una migliore gestione o conservazione delle risorse biologiche marine.



Le risorse a disposizione sono pari ad € 119.000,00 con intensità di aiuto dal 50% elevabile sino all’100% 100% della spesa ammissibile dell’intervento quando il beneficiario è un Organismo di diritto pubblico.



I soggetti interessati avranno tempo fino al 6 maggio 2021 per presentare domande di aiuto.



Il presidente Galassi definisce questi aiuti di fondamentale importanza per il settore della pesca: “In un momento molto difficile per questo comparto pesantemente interessato dalle conseguenze della pandemia, con questi aiuti si offre al settore della pesca, opportunità concrete per sviluppare progetti di ammodernamento e diversificazione del processo produttivo e superare le tante difficoltà”.



Nelle prossime settimane saranno attivati incontri di approfondimento per illustrare ai potenziali fruitori degli aiuti le specifcità dei bandi e consentirgli di presentare rapidamente le domande di contributo. Per informazioni contattare gli uffici del FLAG Alto Tirreno Toscano presso il GAL Consorzio Lunigiana (tel.0187408046 – email flagatt@gal-lunigiana.it), www.flagaltirrenotoscano.it.

Michela Carlotti