Lunigiana



"La generosità di Giancarlo sia da esempio: occorre vaccinare chi assiste le persone fragili"

mercoledì, 3 marzo 2021, 17:48

Il gesto di Giancarlo Giovanni, carrarino novantunenne balzato agli onori della cronaca nazionale per la generosità con cui ha chiesto alle autorità preposte di autorizzare la donazione della sua dose vaccinale alla mamma di un ragazzo disabile, è motivo di riflessione per l'onorevole Cosimo Ferri.



“Il gesto di Giancarlo Giovanni, persona di 91 anni disposta a rinunciare al vaccino in favore dei genitori di un ragazzo gravemente disabile, riportato anche dai media a livello nazionale, pone all’attenzione del governo un problema che abbiamo da tempo sollevato. Occorre vaccinare subito le persone fragili e i loro caregivers”.



“Condivido la decisione della regione Toscana – afferma Ferri - di vaccinare i genitori, i cargivers delle persone in difficoltà occorre dare una risposta sia al gesto forte e straordinario di Giancarlo che a quei genitori preoccupati di poter contagiare il proprio figlio già fragilissimo. Ci vuole buon senso. Bisogna trovare una soluzione e la regione Toscana lo ha fatto: ora tocca al Governo, non perda tempo”.

M.C.