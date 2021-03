Lunigiana



La SdS della Lunigiana affronta le conseguenze della pandemia sulla psiche

lunedì, 15 marzo 2021, 11:35

di michela carlotti

Gli effetti della pandemia, particolarmente impattanti sul piano economico oltreché naturalmente devastanti sulla salute, non risparmiano la sfera psicologica individuale e collettiva: la limitazione delle libertà individuali e la contrazione della socialità, mettono a dura prova la nostra tenuta.



E per affrontare le conseguenze della pandemia sulla psiche, la Società della Salute della Lunigiana ha dato vita ad un progetto le cui azioni sono parte integrante della Programmazione Operativa Annuale (POA) per il 2021 che ha coinvolto e continuerà a coinvolgere il personale sanitario, i referenti dei centri di aggregazione giovanile, le scuole e le associazioni del territorio.



Sono stati fatti già due incontri molto partecipati, durante i quali la discussione è partita dai vissuti delle persone: “Perché quello che sta accadendo – spiega Viviana Fini, psicologa e psicoterapeuta che sta portando avanti il progetto per la SdS Lunigiana – ci potrebbe far pensare che a stare male siano solo alcune categorie, ad esempio i giovani o gli anziani. Invece no: siamo tutti coinvolti in una vicenda inedita e dinamica, alla quale è necessario dare senso”.



Agli incontri già effettuati ne sono seguiti altri, coi sindaci, con la consulta di partecipazione del terzo settore, con i sindacati e con i diversi attori operanti sul territorio, in modo da raccogliere e fornire indicazioni per poter lavorare, ognuno a partire dal proprio specifico, su alcune questioni.



“Questi vissuti – aggiunge Viviana Fini – sottolineano un tema centrale: quanto sia difficile vivere quando sentiamo il contesto instabile. Quello che ci sentiamo di proporre a tutti quelli che hanno un compito istituzionale e’ proprio quello di adoperarsi avendo a mente questa questione, per esempio occupandosi di mantenere una comunicazione stabile con la cittadinanza che la aiuti a comprendere meglio quello che sta accadendo”.



Si tratta di costruire e sviluppare una comunità educante: ”Occorre lavorare insieme – spiega la dottoressa Fini - per capire cosa ci sta accadendo e per riconfigurare un terreno entro cui progettare un presente e un futuro”.



Dare senso, insieme, a ciò che stiamo vivendo significa costruire categorie di comprensione che ci possono aiutare a configurare una nuova progettualità: “Certo, questa situazione è sicuramente molto critica per i ragazzi, costretti a confrontarsi con le continue aperture e chiusure delle scuole: ciò aumenta la sensazione che il contesto in cui viviamo è instabile e rende difficile concentrarsi per essere produttivi. Ma – sottolinea Viviana Fini - cogliere queste dimensioni come oggetti del piacere, piuttosto che come indicatori di patologia, ci sembra importante per comprendere il fenomeno, per contestualizzarlo e anche per potervi intervenire”.