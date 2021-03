Lunigiana



Licciana Nardi è tra i comuni più colpiti dal Covid, ma ancora niente screening

lunedì, 8 marzo 2021, 17:34

di michela carlotti

Dai dati ufficiali della Società della Salute, comunicati e discussi nel corso dell’ultima assemblea dei soci composta da tutti i sindaci della Lunigiana oltreché dal direttore Asl, Amedeo Baldi e dal presidente Riccardo Varese, è emerso che i comuni più colpiti dal covid-19 da inizio pandemia ad oggi sono quattro: Aulla, Fivizzano, Pontremoli e Licciana Nardi.

Ma mentre Aulla, Fivizzano e Pontremoli, con l’inizio del nuovo anno si sono subito attivati per avviare una massiccia campagna di screening per la tracciatura del virus, attraverso la somministrazione di tamponi gratuiti alla popolazione residente ed anche, come avviene a Pontremoli, alle persone che lavorano o frequentano la città per lavoro, a Licciana Nardi di tamponi gratuiti non se ne ha ancora notizia.

Eppure, anche l’ultimo bollettino emesso dall’amministrazione comunale registra 52 contagi, di cui 19 sono le persone guarite. Numeri che nemmeno durante il primo lockdown si erano contati.

E’ di questi giorni, inoltre, la notizia che ben 14 bambini della scuola materna di Licciana capoluogo, sono a casa per sintomi influenzali: ma, alla richiesta di informazioni che qualche cittadino avrebbe rivolto all’amministrazione comunale per sapere se si tratta di casi di positività al covid, in buona sostanza pare sia stato risposto che non si sa e che non è dato sapere poiché i tamponi non sono stati fatti e neppure sarebbero ritenuti necessari per questi casi.

E mentre molte attività restano chiuse, le scuole invece restano aperte anche nel dubbio che i sintomi influenzali possano o non possano essere ricondotti al covid.

Per un paio di settimane è stata invece chiusa la scuola materna di Monti, ma l’amministrazione comunale non ha dato alcuna informativa pubblica, a differenza di quanto avviene in altri comuni in cui ad ogni chiusura scolastica corrisponde l’informativa pubblica del sindaco alla cittadinanza.

Circostanze, queste, che stanno contribuendo a diffondere malumori nella cittadinanza.

In più, c’è che nell’ultimo consiglio comunale l’opposizione aveva presentato istanza per ricevere dal sindaco tutta una serie d’informazioni sulla situazione dei contagi di alcuni dipendenti comunali, per comprendere se erano stati attuati i protocolli di sanificazione e delle quarantene fiduciarie dei contatti stretti.

Proprio questo dubbio sollevato dall’opposizione e, prima ancora, da un rappresentante della sicurezza dei lavoratori attraverso una nota scritta al sindaco, aveva preoccupato la popolazione tanto che un giorno era apparso un lungo striscione in piazza a Licciana con scritto: “Sindaco, il comune non è immune: verità su contagi e sanificazioni”.

Eppure, di quel consiglio comunale convocato a porte chiuse nel rispetto delle norme anticovid, non c’è alcuna notizia nonostante le aspettative della cittadinanza e nonostante l’obbligo normativo di rendere pubbliche le sedute, almeno con registrazione audio da pubblicare e rendere disponibile a tutta la popolazione sul sito istituzionale del comune.