lunedì, 1 marzo 2021, 14:54

Grazie al contribuito della Regione Toscana, Sigeric con il Centro di Produzione e Documentazione Didattica "Pieve di Sorano" di Filattiera, è oggi una Cooperativa di Comunità che promuove i principi del Turismo Sostenibile per la valorizzazione turistica ed economica della Lunigiana.

Il turismo rappresenta uno dei principali motori economici e di sviluppo di tutto il territorio della comunità lunigianese e il progetto "Lunigiana, Comunità di Turismo Sostenibile" si propone di fatto di dare ulteriore impulso al settore, attraverso azioni destinate a creare una comunità attiva e consapevole delle potenzialità e delle risorse turistiche del territorio.

Il progetto presentato da Sigeric ha l'obiettivo di creare un modello economico basato sui principi del turismo sostenibile e responsabile, rispettoso delle tradizioni storiche, ambientali ed eno-gastronomiche della comunità e attento alla promozione di una modalità di visita del territorio "lenta"e il più possibile eco-sostenibile.

Gran parte delle azioni progettuali saranno rivolte alle giovani generazioni, attraverso l'organizzazione di corsi di formazione specifici sul tema turistico e percorsi di alternanza scuola lavoro.

Proprio in questo senso il 4 marzo prenderà il via un ciclo di lezioni on-line per gli studenti degli Istituti Superiori lunigianesi, ed in particolare il Liceo Classico Vescovile di Pontremoli e l'Istituto Leonardo Da Vinci di Villafranca in Lunigiana.

Durante gli incontri, i ragazzi apprenderanno alcune tematiche legate al mondo del turismo, dalla legislazione turistica fino alle professioni del turismo. In questo percorso didattico saranno affrontate inoltre le tematiche riguardanti la Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano, le caratteristiche dell'Ambito Turistico Lunigiana e gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

Investire nella formazione è fondamentale per far acquisire ai nostri giovani consapevolezza e conoscenza delle potenzialità e delle qualità del proprio territorio: una terra di opportunità per il loro futuro e per quello di tutta la comunità.

Ecco gli appuntamenti:

- Giovedì 4 marzo: La Lunigiana: Vie storiche, Pievi e Castelli - Dott. Francesco Bola e Dott.ssa Cinzia Nicolini, guide turistiche di Sigeric.

- Giovedì 11 marzo: Il Parco Nazionale e la Riserva di Biosfera dell'Appennino Tosco Emiliano - Ing. Pierangelo Caponi, Guida ambientale ed escursionistica e presidente di Sigeric.

- Giovedì 18 marzo: Principi di legislazione turistica: le professioni del turismo - Dott. Mattia Olivieri, Guida Ambientale ed escursionistica di Sigeric.

- Giovedì 25 marzo: La riforma degli ambiti turistici nella Regione Toscana: ruolo e azioni dell'Ambito Turistico Lunigiana - Ing. Pierangelo Caponi, Guida ambientale ed escursionistica e presidente di Sigeric.