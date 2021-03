Lunigiana



Mastrini: "Ancora nessuna risorsa dalla regione Toscana per gli agriturismi"

martedì, 30 marzo 2021, 19:35

di michela carlotti

L’emergenza economica in cui si è spietatamente tradotta l’emergenza sanitaria, continua a colpire come una scure le varie categorie lavorative, economiche e produttive senza equità, chi più chi meno, a seconda delle decisioni e delle misure messe in campo dalle istituzioni: da Bruxelles, a Roma, alle regioni, agli enti locali.



Ma se questo è il quadro generale entro il quale si consumano le drammatiche chiusure di molte attività mal supportate dai famigerati ristori governativi che evidentemente non bastano e non toccano a tutti, ancor più inviso è il ritardo nell’erogazione di aiuti la cui assegnazione è già stata addirittura deliberata.



E’ il caso della latitanza della regione Toscana nell'erogazione dei soldi spettanti alle attività che sono state ammesse ai contributi previsti dal Programma di Sviluppo Rurale PSR – Misura 21.1.1 "Sostegno alle aziende agricole agrituristiche, alle fattorie didattiche e all’agricoltura sociale". La misura prevede, appunto, il pagamento una tantum di un contributo finanziario volto a sostenere la liquidità aziendale per mantenere la continuità delle attività.



E proprio su questo punto, interviene oggi il sindaco di Tresana Matteo Mastrini: “Il bando prevedeva che le domande, aperte il 7 ottobre, fossero presentate entro il 13 novembre: e così è stato per oltre 4.300 agriturismi toscani, di cui circa 100 del territorio lunigianese. La regione Toscana dall'11 dicembre ha pubblicato il decreto relativo alle domande finanziabili ma le attività in questione sono ancora in attesa degli aiuti, nonostante fosse previsto che dal 15 marzo al 15 aprile, sarebbero stati erogati. Un'attesa lunga e ingiusta”.



Mastrini ricorda che l’associazione operatori turistici della Lunigiana ha più volte sollecitato gli enti preposti: “In questo assoluto deserto dei tartari in cui nulla viene dato, nemmeno di ciò che spetta di diritto, l'AOTL che, ricordiamolo, rappresenta la maggioranza delle imprese del territorio di tutto il comparto turistico, agrituristico e ristorativo, ha inviato un sollecito alla regione Toscana e all'Unione dei Comuni della Lunigiana, indirizzato a tutte le figure preposte”.



“Aggiungo che un primo sollecito all'assessore Stefania Saccardi era già stato prodotto dall'Unione dei Comuni e che, nei giorni scorsi, ho scritto personalmente alla direzione regionale che si occupa della misura 21.1, ovvero del settore agricoltura. E' inutile parlare della valorizzazione delle aree interne, come la Lunigiana, e di agricoltura come risorsa, quando – conclude Mastrini - come sempre, mancano le risposte a sostegno del settore”.