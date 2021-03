Lunigiana



Mastrini: "Aumenti delle tariffe? Mi rifiuto di far pagare i miei cittadini"

sabato, 13 marzo 2021, 11:21

di michela carlotti

E’ un’altra delle battaglie targate Matteo Mastrini, in attesa che qualche amministratore locale ne condivida la valenza e la portata: il piano Tari inviato ai comuni in questi giorni da Ato-Reti Ambiente, secondo il sindaco di Tresana è irricevibile.



“La regione Toscana, togliendo la gestione dei servizi ambientali all'Unione dei Comuni per trasferirla alla catena Ato-Reti Ambiente, ha ripetuto lo stesso errore già commesso in passato, replicando il modello-sanità anche con i rifiuti e con l'acqua” è quanto aveva detto Mastrini fin dall’inizio, palesando la sua contrarietà a questo sistema di gestione della cosa pubblica nelle varie sedi istituzionali.



Nella seduta di giunta dei sindaci dell’Unione della scorsa settimana, il sindaco aveva comunicato la sua volontà di non applicare alcun aumento in bolletta ai suoi cittadini. Dopodiché, a distanza di un paio di giorni, si era interfacciato con la società.



“Il Piano Tari inviato ai comuni in questi giorni prevede per la Lunigiana un aumento di oltre 230.000 euro. Pensare in questo momento di alzare le tasse, è folle. Non ho nessuna attenzione di applicare gli aumenti tariffari proposti al mio comune: prima di tutto perché si tratta di una proposta calata dall'alto, senza alcun merito. In secondo luogo perché, a fronte di un aumento, non ci sarebbero servizi aggiuntivi”.



Mastrini parte dal dato tristemente oggettivo per cui la Lunigiana, anche prima del Covid, era una terra con parametri economici e sociali di una certa fragilità. Dopo un anno, essendo la zona più colpita della provincia di Massa Carrara e della Toscana, i parametri sono peggiorati.



“Si applichi alla Lunigiana quanto già previsto per l'acqua: la quota montana, riservata alle zone periferiche e marginali, che prevede un minor costo per le aree interne” è quanto chiede Mastrini che, in attesa che Ato e Reti Ambiente rivedano i loro piani, annuncia che ai suoi cittadini non chiederà di pagare alcunché.



“Le regole, per essere rispettate, devono essere giuste – commenta il primo cittadino – quindi, si mettano il cuore in pace i dirigenti che si sono resi autori di questa irricevibile proposta: io, ai cittadini, le bollette, non le mando. Rivedano, e presto, le loro scelte, se vogliono che il comune di Tresana accetti di pagare”.



Poi Mastrini entra nel merito dell’organizzazione del servizio e dei disagi registrati nel metodo di distribuzione dei materiali che sta generando lunghe code, e quindi assembramenti, all’atto del ritiro presso l’info point: “Propongo di sostituire all'infopoint, luogo di code e assembramento, la distribuzioni a domicilio, di aumentare il numero dei colli per gli ingombranti e di razionalizzare l'utilizzo dei camion per la raccolta, che spesso si inseguono fra loro aumentando le spese e i costi”.