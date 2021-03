Lunigiana



"Non distacchiamoci": parola d'ordine di Mangiatrekking

sabato, 27 marzo 2021, 22:46

Sicuramente questi tempi di coronavirus separano le persone. Ormai anche incontrare ed assistere i familiari sembra esser divenuto difficile. Le mascherine che “nascondono” sono divenute indispensabili. Ma non finisce lì. Così, con una recente significativa attività sportiva di gruppo nella natura, tra il mare ed il suo entroterra, l’associazione Mangia Trekking, ha voluto portare all’attenzione anche un malessere preoccupante, connesso con la situazione attuale, che appare affermarsi ad ogni livello nella società. Sono diminuite le relazioni sociali tra le persone. Forse anche con il contributo di problemi economici sono cresciute l’inoperosità e la svogliatezza. Il super uso di tecnologia e lo sbagliato rapporto di tante persone con il cibo ed i medicinali completano una situazione davvero inquietante. Quindi l’associazione Mangia Trekking, nel rispetto del distanziamento, e di ogni norma di tutela della salute, propone a tutti una “medicina” efficace e liberatoria. Praticare attività sportive di alpinismo lento di gruppo. Vivere quanto più possibile negli ambienti naturali, incontrarsi e socializzare. Andare in compagnia ad approfondire la conoscenza dei luoghi storici dei territori. Consumare il pranzo, anche se “al sacco”, in allegria con gli amici.