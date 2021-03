Lunigiana



Novità sullo screening a Pontremoli e ad Aulla: in arrivo anche test gratis nelle farmacie

venerdì, 12 marzo 2021, 17:16

di michela carlotti

Non si ferma la campagna di screening con tamponi antigenici rapidi gratuiti, organizzata dai comuni di Aulla e Pontremoli. Il sindaco di Aulla, Roberto Valettini, e il consigliere delegato alla salute, Katia Tomè, hanno deciso di attivare un servizio di supporto con personale dedicato che si occuperà di effettuare la prenotazione dei vaccini per tutti coloro che non hanno competenze o supporti informatici per poter accedere alla piattaforma online della regione Toscana.



Sarà possibile usufruire del servizio chiamando il lunedì e il martedì dalle 9.00 alle 12.00 al numero 0187 400262, oppure telefonando direttamente a Katia Tome’ al numero 339 2999364 dalle 13.00 alle 17.00 negli stessi giorni di lunedì e martedì. E' importante telefonare già muniti di codice fiscale.



Nel comune di Pontremoli, la campagna di screening questo fine settimana verrà effettuata esclusivamente durante la mattinata di domenica 14 marzo, dalle ore 9:15 alle ore 11:45 presso l’Ufficio Informazioni Turistiche, in piazza della Repubblica. Il servizio è rivolto ai cittadini residenti nel territorio comunale ma anche a coloro che per motivi lavorativi, professionali e di studio frequentano stabilmente la città.



I tamponi verranno eseguiti da personale sanitario qualificato e saranno effettuati esclusivamente previa prenotazione al numero 0187 4601235 dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 13.00. Sarà preferibile raggiungere il luogo indicato in autovettura. Non potranno sottoporsi al test rapido coloro che si trovano in regime di quarantena o isolamento fiduciario, oppure in caso di presenza di sintomi riconducibili a Covid-19.



Infine, sono in arrivo novità per il personale scolastico, gli studenti e le loro famiglie che potranno fare un test rapido gratuito al mese presso le farmacie che aderiranno all’iniziativa della regione Toscana. L’elenco delle farmacie convenzionate non è ancora stato pubblicato ma sarà comunicato nei prossimi giorni dall’ente regionale e dalle stesse farmacie coinvolte.