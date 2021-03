Lunigiana



Novoa: "A Mulazzo sinergia tra comune e RetiAmbiente su Tari e servizi"

mercoledì, 31 marzo 2021, 13:57

di michela carlotti

Il passaggio della gestione dei servizi ambientali all’Ato-Reti Ambiente perfezionato ad inizio anno, la richiesta di sgravi fiscali sul servizio avanzata soprattutto dagli operatori economici a fronte delle restrizioni che hanno imposto la chiusura delle loro attività, sono gli argomenti che da mesi campeggiano al centro del dibattito politico e pubblico.



E’ di oggi l’intervento del sindaco di Mulazzo, Claudio Novoa che offre rassicurazioni alla sua cittadinanza: dalla riduzione della Tari, al miglioramento dei servizi, alla distribuzione quotidiana dei sacchetti per la raccolta differenziata.



“In questi giorni ho assistito a tante riflessioni da parte di colleghi sul tema della Tari e sul servizio offerto ai cittadini. Non conosco le loro realtà, né le scelte effettuate ma conosco molto bene quella del comune che amministro ove continueremo con la riduzione del costo della Tari anche per quest’anno in maniera significativa”.



“Per le nostre attività duramente colpite dalle misure restrittive dell’emergenza COVID19 – spiega Novoa - stiamo predisponendo agevolazioni per ridurre la Tari drasticamente, tenendo conto dei giorni di lavoro effettivo. Per questo diventano necessarie le risorse che il decreto-Sostegno assegna ai comuni ed eventuali aiuti straordinari della nostra regione. Nessuna attività può essere lasciata sola e trascurata dalle istituzioni.”



“Per tutti i cittadini ed imprese in regola con il pagamento della Tari, ci sarà invece la possibilità di vedersi restituito l’intero importo pagato nel corso dell’anno sotto forma di buoni spesa da impiegare in acquisti sul territorio. Un’iniziativa innovativa, che stiamo sviluppando insieme ad altri comuni e la StartUp Remunero, che premia il comportamento diligente e che aiuta le famiglie e le imprese del territorio, attivando l’economia circolare. Su questa iniziativa ci stiamo lavorando e ci auguriamo possa essere avviata quanto prima”.



“L’azione dell’amministrazione – prosegue Novoa - è stata finalizzata a migliorare questi servizi, incrementando quelli relativi all’igiene urbana così da potere valorizzare il decoro e la pulizia del nostro comune. Con questo fine, si è deciso anche di intervenire in accordo con Retiambienti per ripensare l’estetica e la funzionalità dei punti di raccolta nei borghi dove non è possibile effettuare il porta a porta”.



Il primo cittadino spiega poi l’attenzione rivolta all’ottimizzazione del servizio di distribuzione dei kit per la raccolta differenziata: “La sinergia tra azienda e comune permetterà, inoltre, di assicurare la distribuzione dei sacchetti e dei kit ogni giorno in municipio senza code e difficoltà per l’utenza, come è stato fatto sino ad oggi”.



“Nel corso dell’anno – aggiunge il sindaco Novoa - è probabile che ci saranno ulteriori piccoli aggiustamenti che ci permetteranno di migliorare il servizio, risparmiare e ridurre le tariffe. In prospettiva, la decisione di optare per un unico gestore pubblico, come vedete, si rileva virtuosa e rispettosa degli obiettivi di riduzione dei costi e miglioramento del servizio che erano alla base di tale scelta. Nel 2020, Mulazzo ha raggiunto una raccolta differenziata di oltre 90,00%; si tratta di un primato reso possibile grazie alla collaborazione di tutti voi e che rende ragionevole è prioritario oggi optare ancora per una riduzione della Tari”.



A conclusione, Novoa non risparmia una frecciata ad alcuni colleghi sulla battaglia della Tari: “Voglio, infine, sottolineare l’importanza di affrontare questi temi e decisioni con il supporto di dati oggettivi, nel solo interesse dei cittadini e senza condizionamenti ideologici.



Così ha fatto quest’amministrazione in passato e così continuerà a fare”.