Nuove donazioni del Rotary Club Lunigiana alla SdS: apparecchiature e corsi di formazione

lunedì, 15 marzo 2021, 10:54

Com’era accaduto nella primavera dello scorso anno, durante la prima ondata di contagi da Covid-19, Rotary Club Lunigiana e Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara si sono resi protagonisti di un altro bel gesto di solidarietà nei confronti della Società della Salute della Lunigiana.



I due enti, con il supporto di una cinquantina di associazioni coordinate dall’associazione “Cio nel cuore”, hanno effettuato una nuova e importante donazione alla SdS Lunigiana, che comprende un ecografo polmonare, un elettrocardiografo, due defibrillatori, tre saturimetri e numerosi dispositivi di protezione individuale, che vanno ad integrare le strumentazioni all’avanguardia messe a disposizione dall’ASL Toscana Nord Ovest.



E per utilizzare alcune di queste apparecchiature, sono stati organizzati corsi di formazione in collaborazione con il Rotary Club Lunigiana e il personale delle strutture di chirurgia generale e di cardiologia, che si sono svolti al centro polivalente “Icaro” di Costamala nel comune di Licciana Nardi, a beneficio dei medici delle USCA, le Unità Speciali di Continuità Assistenziale.



La Società della Salute della Lunigiana coglie l’occasione per ringraziare il Rotary Club Lunigiana per la nuova donazione e per la collaborazione nell’organizzazione dei corsi.