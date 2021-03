Lunigiana



Obiettivo raggiunto dalla SdS: cinque assunzioni con il progetto “Luniperglialtri”

giovedì, 18 marzo 2021, 21:41

Obiettivo raggiunto, e raggiunto oltre le aspettative: la regione Toscana, infatti, prevedeva un incentivo fino a quattro assunzioni, ma ne sono state realizzate cinque.



Si tratta del progetto “Luniperglialtri” finanziato per 110 mila euro da fondi europei, POR FSE 2014-2020 Asse b, per l’inclusione sociale e la lotta alla povertà.



Nella videoconferenza stampa indetta stamani, la Società della Salute della Lunigiana ha esposto l’iter ed i soddisfacenti esiti del progetto.



Nel 2018 la SDS ha indetto un avviso di manifestazione di interesse rivolto a cooperative sociali, imprese, soggetti pubblici e privati. Oggetto dell’avviso era la co-progettazione per il recupero socio-lavorativo di soggetti svantaggiati.



Hanno risposto diversi operatori, creando una rete in cui ogni realtà ha messo insieme un pezzetto delle proprie competenze: il Consorzio PegasoNetwork, capofila del progetto, Serindform che ha curato in particolare la formazione, e la cooperativa Cadal oggi assorbita dall’Aurora Domus che si è occupata della ricerca di aziende del territorio disponibili ad accogliere i soggetti inseriti nel progetto ed anche dell’attività di tutoraggio.



La SDS si è occupata dell’attività di valutazione, presa in carico dei destinatari e del monitoraggio dei progetti rivolti ad un target di persone vulnerabili: disoccupati o inoccupati, donne sole con figli a carico, persone appartenenti a nuclei familiari monoreddito, disoccupati appartenenti a famiglie multiproblematiche, persone inserite in strutture d’accoglienza o in programmi di emergenza alloggiativa, vittime di tratta, vittime di violenza di genere o delle relazioni familiari.



Degli oltre 50 interessati, alcuni non sono stati presi in carico in quanto percettori di altri indennizzi. In definitiva, 40 sono state le persone complessivamente prese in carico. Tutte queste hanno partecipato ai corsi di formazione che si sono conclusi con il rilascio di attestazioni spendibili nel mondo del lavoro. Inoltre, 20 di loro sono state inserite in progetti di inserimento lavorativo presso aziende del territorio che hanno dato la loro disponibilità a tirocini e stage di 30 ore settimanali a circa 400 euro mensili per persona.



Alla base del progetto c’era la sperimentazione dell’obiettivo occupazionale per uscire dal sistema assistenziale e favorire l’autonomia delle persone svantaggiate. Un sistema che potrebbe diventare metodologico a favore del territorio che potrebbe utilizzarlo anche in progetti futuri.



Eventi, corsi formativi, tirocini, inserimenti lavorativi: un iter complesso che si è concretizzato in cinque assunzioni presso le stesse aziende ospitanti. Un risultato importante, come ha sottolineato il direttore della SDS Amedeo Baldi, soprattutto per un territorio come la Lunigiana che non è certamente facile per capacità assunzionale.

Michela Carlotti