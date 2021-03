Lunigiana



Pd di Licciana a Martelloni: “Non funziona con la solita pacca sulla spalla. Polloni si deve dimettere”

martedì, 30 marzo 2021, 15:35

Un post sulla sua pagina facebook, scritto di getto dal consigliere Damiano Polloni, classe 1996 e delegato alle politiche giovanili, contro le nuove restrizioni che da questa settimana riportano la Toscana in “zona rossa”.

Nella foto in calce riportiamo il contenuto integrale del post che ha immediatamente scatenato la bufera con contestazioni che sono piovute da ogni parte e pochi cenni di comprensione perché l’insofferenza, benché comprensibile, non può essere esternata e addirittura incitata proprio da chi rappresenta le istituzioni, senza che nessuno lo abbia obbligato a farlo, ma che ha scelto liberalmente di rappresentarle.

Tra le varie contestazioni, durissima è la presa di posizione del gruppo consigliare di minoranza “Siamo Licciana” composta da Roberta Vallini, Francesco Micheli, Martina Chiappini, Alessandro Galia, soprattutto nei confronti del sindaco Renzo Martelloni per come ha reagito al fatto.

“La replica di Martelloni alle dichiarazioni del consigliere che su facebook incitava a fregarsene delle regole anti-covid, condendo i propri post con parole volgari e assai poco rispettose dei cittadini e dei loro sacrifici, ancora una volta ci lascia allibiti”.

“Proprio non ce la fa il sindaco - si legge nella nota - a rispettare le istituzioni che rappresenta, ma la sua risposta dimostra scarsa considerazione anche per i giovani, compresi quelli della sua amministrazione. Martelloni liquida la questione scusando Polloni in quanto giovane, e giustificandolo perché non avrebbe preso in considerazione le conseguenze delle parole scritte su Facebook. Lasciando intendere che certe cose si possono anche pensare, basta non scriverle sui social. Dal sindaco e dai suoi collaboratori ci si aspetterebbero idee e proposte per migliorare la condizione dei giovani del territorio e non post incendiari contro la legge. Polloni doveva occuparsi di politiche giovanili anche nella precedente amministrazione, non è alla sua prima esperienza politica. La sua età non può essere una scusante e la risposta di Martelloni è paternalistica e superficiale. Per Martelloni evidentemente i giovani sono qualcosa da esibire in fotografia durante la campagna elettorale, per poi relegarli ad un ruolo di facciata senza aspettarsi da loro nulla di più. Dunque quando sbagliano si risolve tutto con una pacca sulla spalla. Quasi a voler dire "bambini, state bravi e la politica lasciatela fare ai grandi". Con il gruppo consigliare di minoranza, tutto il partito democratico di Licciana Nardi chiede le dimissioni di Damiano Polloni “in quanto non è più idoneo a rappresentare i tanti giovani che stanno sopportando in modo responsabile il disagio della pandemia. E di nuovo, a distanza di pochi giorni, torna a dire al sindaco Martelloni che l'amministrazione comunale non è un bar, dove si può fare e dire ciò che si vuole”.

PS: A scanso di equivoci, il sottoscritto direttore (ir)responsabile della Gazzetta di Massa e Carrara Aldo Grandi condivide pienamente il post del consigliere Damiano Polloni che non conosce, ma di cui apprezza l'onestà intellettuale di manifestare liberamente ciò che molti pensano, ma che hanno paura e terrore di esprimere.