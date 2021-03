Lunigiana



Per la festa delle donne è in arrivo il “Women for culture and for peace – International award 2021”

venerdì, 5 marzo 2021, 17:50

In occasione della “Giornata internazionale della donna”, che si festeggia l’8 marzo, è in arrivo un nuovo riconoscimento che premia sette donne, la cui personalità ha avuto e ha modo di esprimersi in ambito accademico, sociale e culturale a livello mondiale, impegnate attivamente nel promuovere azioni concrete di pace e cultura.

Ideata dalla scrittrice e poetessa Marina Pratici, originaria di Aulla in provincia di Massa Carrara, la nuova distinzione si intitola “Women for culture and for peace – International award 2021” ed è organizzata in collaborazione con l'associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”, l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad e il Cenacolo internazionale di arti e di lettere “Le nove muse”.

Quindi, una nuova avventura che promette soddisfazioni per Marina Pratici, la quale è Ufficiale della Repubblica italiana per meriti sociali e culturali ed ha ricevuto la medaglia della presidenza del Senato della Repubblica italiana per l’impegno per i diritti umani e per le azioni di contrasto alla violenza di genere.

“Con la creazione di questo riconoscimento, la mia intenzione – dichiara la scrittrice e poetessa aullese – è quella di fare conoscere donne impegnate, in modo costante e proficuo, per la pace e la cultura. Con loro e con le giurate di “Women for culture and for peace”, in futuro, partiranno una serie di progetti importanti e condivisi, in modo da realizzare una rete ampia e forte di donne che si battono per la pace e la cultura”.

A presiedere la nuova distinzione è la stessa Marina Pratici, mentre il ruolo di segretaria è ricoperto da Gaia Greco, alla guida dell’associazione “Culturalmente Toscana e dintorni”.

Le giurate, anch’esse impegnate attivamente in progetti di pace e cultura e rappresentative di tutto il mondo, proporranno le candidate e fra queste saranno scelte le destinatarie della distinzione.

Le giurate sono le seguenti: Jane Bacon (Regno Unito), da sempre impegnata in progetti culturali di collaborazione fra la sua patria e l’Italia; Gerda Garcia Hernandez (Cuba), fondatrice e presidente dell’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad; Jisell Novas-Hill (Stati Uniti d’America), scrittrice e speaker radiofonica, nota per il suo impegno per la pace e la cultura; Amarda Ekmekciu Hoti (Albania), residente in Grecia, poetessa impegnata nell’organizzare eventi di pace e cultura; Jessica J. Lockhart (Stati Uniti d’America), residente a Panama, umanista e docente, attiva in azioni per i diritti umani; Narcisa Soria Valencia (Ecuador), già console dell’Ecuador a Milano, avvocatessa da sempre impegnata nel cammino della parità di genere e per i diritti umani.

M.C.