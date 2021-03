Lunigiana



Prenotare i vaccini? Il comune di Tresana aiuta la cittadinanza con un servizio ad hoc

sabato, 27 marzo 2021, 19:29

di michela carlotti

In questi giorni la regione Toscana ha esteso la possibilità di sottoporsi a vaccinazione alle persone con elevata fragilità che non hanno compiuto 80 anni ed ai nati negli anni 1941-1942-1943-1944-1945. Queste categorie si aggiungono agli ultra 80enni, al personale sanitario, al personale scolastico ed alle forze dell’ordine.

Ma, mentre le persone ultra 80enni continuano ad essere contattate dal proprio medico curante che comunicherà loro il giorno ed il luogo della vaccinazione, le altre categorie devono prenotarsi sul portale regionale all’indirizzo prenotavaccino.sanita.toscana.it

Per aiutare la cittadinanza che non ha la disponibilità di strumenti informatici per fare la prenotazione, il comune di Tresana ha attivato un servizio ad hoc. Gli interessati possono telefonare in comune al numero 0187 477112 nei giorni di lunedì, venerdì e sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

"In questi giorni abbiamo registrato circa 40 persone vulnerabili per il vaccino Pfizer/Moderna - afferma il sindaco di Tresana Matteo Mastrini - e siamo in attesa del codice per la prenotazione (che arriverà via SMS) e dovrà essere inserito nel portale associato al codice fiscale".

Buona anche la risposta per le altre fasce: "Abbiamo prenotato anche dieci nate fra il 1941 e il 1945 per il vaccino Astrazeneca presso il centro di CarraraFiere già nelle giornate di lunedì e martedì".

Mastrini invita a vaccinarsi: “Sostengo assolutamente la campagna vaccinale nella convinzione sia l'unica speranza".

Per chi è impossibilitato a muoversi, la vaccinazione viene effettuata a domicilio.