Lunigiana



Revocata la custodia cautelare per Filippo Bellesi

mercoledì, 17 marzo 2021, 19:50

di michela carlotti

Filippo Bellesi sta per tornare alle sue funzioni di primo cittadino. E’ questione di poco: manca solo il passaggio burocratico con la prefettura di Massa Carrara a cui l’amministrazione comunale di Villafranca ha chiesto un parere sui modi e sui tempi per procedere con l’atteso ritorno alla normalità.



Dalle cinque del pomeriggio di ieri, infatti, si è compiuto un passo decisivo: il PM ha accolto l’istanza di revoca della custodia cautelare che aveva costretto il primo cittadino agli arresti domiciliari dal dicembre scorso sul caso Serinper. I fascicoli degli altri imputati, invece, sono finiti al Tribunale del riesame.



Decaduta la custodia cautelare, ora per Filippo Bellesi resta l’obbligo di dimora a Villafranca in attesa dell’evolversi del procedimento penale che lo ha travolto con accuse messe fin da subito in discussione dai suoi legali, Jacopo Ferri e Mirco Battaglini che già a dicembre avevano dichiarato l’assoluta estraneità di Bellesi alle contestazioni mossegli nell’inchiesta “Accoglienza”, fiduciosi di poter presto chiarire la sua posizione ai magistrati e confidando nelle attività di indagine che stavano svolgendo.



Le indagini avevano fatto scattare le misure cautelari per sette persone tra dirigenti aziendali e funzionari degli enti pubblici, con accuse ricondotte a vario titolo ad un sistema corruttivo basato sullo scambio di favori per la massimizzazione dei profitti aziendali, da un lato, e l’assunzione di amici dei funzionari pubblici entro le strutture di accoglienza per minori della cooperativa “Serinper”.



Loris Bernardi, che in questi tre mesi è stato il sindaco facente funzioni del comune di Villafranca, non ha esitato ad esprimere il suo entusiasmo: “Sono contento e spero che per Filippo finisca tutto al più presto. E’ un amico da sempre, a cui mi unisce un solido rapporto umano prima ancora che politico”.



Stamani Bernardi ha pubblicato sulla sua pagina facebook un coinvolgente post che ritrae l’ufficio del sindaco con la scrivania vuota e la sedia su cui è appoggiata la fascia tricolore. Sotto il post, il suo commento in due righe che dicono tutto: “Filippo Bellesi, ti aspetta”.



Bernardi si prepara dunque a restituire il posto a Filippo Bellesi ed ha voluto esprimere il suo ringraziamento ai colleghi amministratori: “Ringrazio ognuno di loro, consiglieri ed assessori, che hanno fatto squadra con me e coesi siamo andati dritti nonostante tutto quello che è capitato”.