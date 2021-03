Lunigiana



Rispuntano vecchie ruggini nel Pd di Villafranca: “Guastalli deve dimettersi”. Ma i consiglieri fanno scudo

martedì, 30 marzo 2021, 16:32

di Michela Carlotti

Una divisione mai sanata, quella all’interno del Pd villafranchese, che oggi vede la parte minoritaria del partito lanciare un nuovo guanto di sfida alla segreteria locale.

Vecchie ruggini che risalgono alle primarie del 2015 quando Mario Guastalli si affermò alla guida della segreteria locale e che sono diventate insanabili nei successivi cinque anni di opposizione condotta in consiglio comunale dallo stesso Guastalli contro l’amministrazione Bellesi che allora vinse solo per un soffio, per poi sbaragliare il centrosinistra alle recenti amministrative del 20 e 21 settembre 2020 con 1.958 voti contro 811.

Un traguardo negativo senza precedenti nella storia locale del partito democratico e sul quale, secondo il gruppo minoritario del PD villafranchese, il partito non ha fatto alcuna doverosa riflessione.

E visto che l’atteso “mea culpa” non è mai arrivato, oggi quella parte del PD locale che ha il dente avvelenato, vuole la testa di Guastalli e la chiede con accuse durissime: “A Villafranca non si ha memoria di una disfatta di queste proporzioni. - si legge in una nota del gruppo - Dopo sei mesi dalla disfatta elettorale, nessuna riflessione, nessuna conseguenza. Anzi, ci ritroviamo con cittadini di Villafranca orgogliosi e solidali con il proprio sindaco nonostante i suoi guai giudiziari e con cittadini che si vergognano del partito democratico locale grazie al modo di fare politica del suo segretario”.

“In questi cinque anni – prosegue la minoranza del partito democratico villafranchese - si sono allontanati dalla vita politica persone di riferimento, fedelissimi, ex amministratori e attivisti che, disimpegnandosi, hanno manifestato la loro delusione. Anche in sede consiliare il gruppo di Guastalli ha dimostrato totale incapacità nel fare opposizione con l'arroganza di non passare la mano a metà mandato per consentire almeno un ricambio generazionale”.

Inutile, secondo il gruppo, il tentativo estremo di risollevare le sorti del partito compiuto da Fabrizio Mazzoni candidandosi contro Filippo Bellesi, ed ingeneroso addossargli le colpe della disastrosa sconfitta: “Risultati che imputiamo alla totale responsabilità politica e morale di Mario Guastalli .Tutto questo è figlio di una strategia politica ottusa ancorata a modelli degli anni '70 secondo il principio del “meno siamo meglio stiamo”. Guastalli si vanta di avere il più alto numero di tessere della provincia, ma questo primato non ha mai generato alcun vantaggio a livello elettorale”.

Accuse e veleni che, invece, non scalfiscono l’unità della componente PD che siede in consiglio comunale nei banchi dell’opposizione rappresentata, con Mario Guastalli, dal capogruppo Fabrizio Mazzoni e dai consiglieri Emiliano Giusti e Alessandro Bronzini.

Tutti i consiglieri comunali dell’opposizione, infatti, confermano di essere solidali con Guastalli, di essere compatti e di rappresentare la maggioranza del partito democratico a Villafranca.

Il gruppo minoritario del PD sostiene di aver sempre e comunque teso la mano: “Nonostante il primo disastro ed il perseverare nella totale chiusura, la componente di minoranza del partito ha continuato a partecipare e cercato di ricostruire un dialogo. Dialogo accettato sempre solo a parole, ma sconfessato ad ogni appuntamento elettorale e ad ogni richiesta di riunione da noi avanzata per fare chiarezza e comprendere quale percorso il partito avrebbe intrapreso”.

Ma a questo punto, s’interrompe ogni possibile intesa ed il gruppo minoritario del PD annuncia: “E’ finito il tempo del dialogo impossibile. La minoranza del partito democratico di Villafranca chiede pubblicamente quanto di più scontato, ovvio e auspicato da tutta la popolazione: le dimissioni immediate da ogni incarico di Mario Guastalli responsabile di questo disastro che resterà nella storia del nostro paese”.