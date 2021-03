Lunigiana



Rosanna Vallelonga torna libera: revocate le misure personali

giovedì, 25 marzo 2021, 19:37

di michela carlotti

Da oggi Rosanna Vallelonga, ex direttore della Società della Salute rimasta coinvolta nell’inchiesta “Accoglienza” e sottoposta dal dicembre scorso alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e divieto di comunicazione, torna libera.



L’inchiesta coordinata dalla PM della Procura di Massa, Alessia Iacopini, aveva fatto scattare le misure cautelari per sette persone tra dirigenti aziendali e funzionari degli enti pubblici, con accuse ricondotte a vario titolo ad un sistema corruttivo basato sullo scambio di favori per la massimizzazione dei profitti aziendali e l’assunzione di amici dei funzionari pubblici entro le strutture di accoglienza per minori della cooperativa “Serinper”.



Il Tribunale del Riesame di Genova oggi ha accordato l’istanza di revoca presentata dal legale della Vallelonga, l’avvocato Gianpaolo Carabelli (in foto) che ha commentato: “Siamo molto soddisfatti di avere recuperato la libertà personale. Dimostreremo nel giudizio, la totale estraneità ai fatti contestati”.



Resta la misura interdittiva che in pratica si traduce per la Vallelonga nella sospensione per un anno dalla carica di direttore della Società della Salute e da ruoli in settori che riguardano i servizi ai minori.



E’ ancora presto, quindi, per sapere quando Rosanna Vallelonga tornerà al lavoro ed a quali mansioni sarà assegnata dalla direzione aziendale.