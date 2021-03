Lunigiana



Stangate in arrivo sulla Tari. Mastrini: “Gli aumenti sono inammissibili”

lunedì, 8 marzo 2021, 18:06

Gli aumenti cospicui contenuti nel piano Tari elaborato dall’Ato rifiuti che non risparmia i comuni della Lunigiana, a giusta ragione stanno facendo perdere letteralmente le staffe al sindaco di Tresana, Matteo Mastrini.



“I cospicui aumenti determinati dal piano dell’Ato, sono irricevibili. Aumentare i costi in questo momento – sbotta Mastrini - è una cosa inammissibile. Il comune di Tresana lo rispedisce al mittente”.



Come volevasi dimostrare, secondo Mastrini questo è l’esito previsto e prevedibile, di modelli discutibili di gestione della cosa pubblica: “ La regione, togliendo la gestione dei servizi ambientali all'Unione dei Comuni per trasferirla alla catena Ato-Reti Ambiente, ha ripetuto lo stesso errore già commesso in passato, replicando il modello-sanità anche con i rifiuti e con l'acqua”.



“Dove sono finite le rassicurazioni circa il contenimento dei costi? Come si può pretendere di iniziare questo percorso aumentandoli? Come si può permettere di contenerli tagliando i servizi?”.



“Questi sono gli effetti – incalza Mastrini - della nuova gestione in house providing per cui qualcuno parla di gestione finalmente pubblica, quando invece i comuni soci non decidono più niente. Avevamo detto che, quello delle partecipate era per noi il modello peggiore: lo stiamo vedendo. I servizi devono essere organizzati sulle esigenze dei cittadini e non il contrario”.

Un grave errore, dunque, secondo il primo cittadino di Tresana, quello fatto dalla regione Toscana di togliere i servizi ambientali all'Unione dei Comuni, indebolendola e svuotandola progressivamente delle funzioni più importanti.



Tutto in direzione di “Aree vaste – commenta infine Mastrini - dove decidono i dirigenti su delega della politica, ma con meno conoscenza dei problemi, meno ascolto, meno democrazia. Una politica ormai delegante, che non si assume responsabilità e prende ordini da altri”.

M. C.