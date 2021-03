Lunigiana



Treni cancellati: da Forza Italia critiche alla regione per i disagi ai pendolari lunigianesi

giovedì, 25 marzo 2021, 12:37

di michela carlotti

Disagi nei disagi: in questo periodo di complicazioni continue e prolungate a causa dell’emergenza sanitaria, ci mancavano i treni cancellati ad aggravare la circolazione dei pendolari che si spostano per lavoro.



Secondo il coordinamento provinciale di Forza Italia, la Lunigiana resta una zona dimenticata dalla regione ed i disagi registrati nei giorni scorsi nei trasporti ferroviari, rafforzano la convinzione del partito: "Sono stati cancellati alcuni treni della linea Pisa-Lucca-Aulla. Se i pendolari lo avessero saputo per tempo si sarebbero potuti organizzare. Invece la regione Toscana non si è degnata di comunicare la situazione in via ufficiale".



E’ quanto afferma il responsabile trasporti del coordinamento provinciale, Patrizio Ferri, nel denunciare una situazione che, a suo dire, non tiene in adeguata considerazione le esigenze del territorio lunigianese e del pendolarismo dei suoi studenti e dei suoi lavoratori.



"Questa è la dimostrazione, di come la regione e il PD che la governa non tengano conto delle necessità dei cittadini, in questo caso della Lunigiana orientale. Gli studenti in partenza da Casola e diretti negli istituti superiori della Lunigiana, sono rimasti a piedi ed i bus non possono essere considerati, nel 2021, la soluzione. Quelli del PD – rincara la dose Ferri - si sono visti in autunno in occasione della campagna elettorale, poi sono nuovamente scomparsi come per magia".