Lunigiana



Un gruppo di volenterosi riuniti all’insegna del dovere civico per ripulire l’ambiente

lunedì, 15 marzo 2021, 14:04

di michela carlotti

E’ bastato un video appello lanciato da Sabrina Erta sulla sua pagina facebook, per radunare un buon gruppo di volontari nella giornata di ieri, ultima domenica d’inverno, allo scopo di ripulire gli spazi verdi del territorio dai rifiuti abbandonati.



Sabrina ci racconta che l’idea è nata spontaneamente qualche domenica fa, mentre a piedi percorreva la strada che salendo dal cimitero di Aulla porta a Bibola e scende a Vecchietto per arrivare alle Grotte delle Donaneghe. Un percorso suggestivo che si snoda tra antiche leggende aullesi di terribili streghe e lupi manari: un pezzo di tradizione culturale locale evidentemente imbrattato d’inciviltà.



“Sono rimasta molto amareggiata dallo sporco rinvenuto lungo il percorso, tanto da lanciare un appello con cui ho chiesto se qualcuno avesse avuto voglia di condividere una giornata all’insegna del dovere civico per ripulire il nostro ambiente”.



All’appello hanno risposto dodici adulti e quattro bambine, piccole eroine volenterose: Caterina, Aurora, Agata e un’altra Caterina.



L’appuntamento era alle 15.30 all’ex passaggio a livello di Aulla: uniti da un unico obiettivo, quello di rendere più vivibile e più bello il territorio in cui vivono, il gruppo di volenterosi munito di guanti, sacconi, ramazze, e con le immancabili mascherine al volto, nel giro di un paio d’ore ha fatto sacchi d’immondizia.



“C’era di tutto: tanta plastica, scarpe, addirittura televisori, bottiglie di birra: veramente di tutto” racconta Sabrina che, però, soddisfatta aggiunge: “Sono contenta. E’ stato emozionante collaborare a quest’esperienza che, vista l’adesione, vorremo ripetere compatibilmente alle misure anticovid ed andare oltre. Se fosse possibile, collaborando anche con i ragazzi che si sono impegnati nella pulitura del lungo fiume di Aulla: è eccezionale il fatto che i giovani siano interessati a queste cose, ti rimette in pace col mondo”.



Sabrina Erta, ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno risposto all’invito: “Cristiana Ricciotti, Sabrina Musetti, Cecconi Ornella, Monja Brunelli, Luca Tavernelli, Marta Tognini, Laura Diani, Marta Nicoletta, Giovanna Fiorentini, Paola Leoni, Maria Tonarelli e le nostre meravigliose bimbe”.



Nell’immediato futuro, Sabrina ha annunciato che le giornate ecologiche verranno ripetute lungo la via Francigena. Per aderire alle iniziative, è possibile contattare Sabrina Erta sulla sua pagina facebook.