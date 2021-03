Lunigiana



Vaccini scarsi, ma il presidente della SdS annuncia: “I lunigianesi saranno vaccinati nel giro di pochi mesi”

giovedì, 4 marzo 2021, 17:32

di michela carlotti

Si è nuovamente parlato delle vaccinazioni contro il covid-19 stamani, nel corso dell’assemblea dei soci della Società della Salute della Lunigiana.



Com'è noto, purtroppo, la carenza di dosi sta facendo procedere a rilento la campagna di vaccinazione. Non sono molte, infatti, le dosi di vaccino che in Lunigiana ogni medico di base ha a disposizione per le somministrazioni settimanali ai propri pazienti.



“Se potessimo disporre di una quantità di dosi adeguata a fare fronte alla situazione, che vede una crescita dei casi lenta ma costante– commenta il presidente della SdS Lunigiana, Riccardo Varese – saremmo in grado di vaccinare la popolazione lunigianese nel giro di pochi mesi”.



Oltre alla scarsità delle dosi vaccinali, c'è anche un'altra questione: “Per ora – spiega Varese - possiamo utilizzare soltanto il vaccino che obbliga gli anziani ultra 80enni e le persone estremamente vulnerabili a recarsi presso gli ambulatori dei medici di famiglia per l’iniezione, mentre quando avremo altri tipi di vaccini, molto più gestibili, potranno essere i medici stessi ad andare direttamente a casa delle persone”.



Un nuovo appello giunge infine da Varese e dai sindaci lunigianesi ai più giovani, spesso inconsapevoli vettori dell’infezione: “Il vaccino non crea problemi, è sicuro ed è l’arma più efficace di cui disponiamo, al momento, contro il coronavirus”.



“Mi voglio rivolgere ai più giovani – conclude Varese - e voglio invitarli ad usare il cervello e il cuore, pur comprendendo perfettamente che stanno patendo una situazione poco piacevole, non potendo vivere la loro età come l’abbiamo vissuta tutti”.