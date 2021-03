Lunigiana



“Vivi Comano”: sta nascendo la cooperativa di comunità della Lunigiana

giovedì, 11 marzo 2021, 18:26

di michela carlotti

Si chiama “Passato, presente, futuro” l'ambizioso progetto di un gruppo di giovani lunigianesi che hanno aderito al bando “Giovani al centro” promosso dalla regione Toscana-GiovaniSi, e che si sono classificati utilmente per accedere al co-finanziamento di 15 mila euro. Undicesimi su 54 progetti complessivamente presentati da partecipanti di tutta la Toscana e di cui 20 sono stati esclusi.



L'ente capofila del progetto è l'associazione Polisportiva San Giorgio Comano che, con 4 mila euro, ha finanziato il 20% dell'importo complessivo del progetto pari a 19 mila euro. Con la Polisportiva hanno aderito, in qualità di partner, vari enti ed associazioni locali: comune di Comano, Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano, Società della Salute della Lunigiana, Pro-loco Castello di Comano, Croce Azzurra di Comano, Pro-loco Comano G. Mori, Pro-loco Malaspina di Licciana Nardi, San Geminiano Onlus di Pontremoli, Lunigiana World. Inoltre, hanno aderito in corso d'opera anche tre aziende locali, attirate dall'originalità del progetto: l'azienda agrituristica Casa Turchetti, l'azienda agricola I Chiosi di Michele Ricci, l'azienda agricola di Susanna Pisanelli.



Il bando regionale era finalizzato alla promozione di progetti atti a favorire sia la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, sia l'autonomia e la realizzazione delle giovani generazioni. Tutto ruotava attorno alla valorizzazione della figura innovativa dello Youth Worker, ovvero del giovane operatore che diventa protagonista nella progettazione e nella realizzazione degli interventi atti a valorizzare la comunità ed accrescere il senso di appartenenza ad essa.



Il progetto presentato dal gruppo lunigianese, pone al centro la castagna quale prodotto identitario della comunità territoriale, la cui lavorazione, produzione e tradizione, rischiano di cadere nell'oblio del salto generazionale. Delle 45 aziende che in Lunigiana lavorano la castagna, quest'anno solo quattro hanno prodotto farina. Abbandonare questa produzione significherebbe perdere una risorsa tipica, che nel 2006 ha ottenuto il riconoscimento di Denominazione di Origine Protetta d.o.p. e che pertanto rappresenta una vetrina importante per la Lunigiana.

E così è nato il progetto che, presentato lo scorso ottobre, ha coinvolto e visto l'adesione di un buon numero di giovani di varie realtà comunali, animati dalla volontà e dalla determinazione di valorizzare il territorio, le sue risorse, le sue attrattive e fare impresa.



Docenti, consulenti ed esperti di settore, hanno guidato un corso di formazione che dall'autunno scorso è terminato a febbraio di quest'anno. Erano previsti anche laboratori fatti nelle aziende agricole locali, ma il Covid ha costretto a rimodulare la formazione con lezioni alternative.



Terminata la teoria, ora il gruppo è pronto per partire: lo step successivo è, infatti, la costituzione di una cooperativa di comunità. Si tratta di un modello di innovazione sociale che ha per obiettivo la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile sulla qualità di vita sociale ed economica della comunità territoriale. Dalla prima lavorazione dei prodotti agricoli, alla trasformazione dei prodotti animali, ai negozi rurali: dalla produzione alla vendita, una filiera, dunque, che pone al centro i prodotti bio e dop della Lunigiana.



“Vivi Comano” è il nome scelto per la costituenda cooperativa di comunità di cui è già stata creata la pagina facebook dove si possono già trovare informazioni di massima. Per dar vita alla cooperativa stessa, naturalmente occorrono finanziamenti ulteriori ed a questo scopo partirà una campagna di raccolta fondi con la speranza di questi giovani di realizzare il necessario importo e con la determinazione di andare avanti comunque, giorno dopo giorno, per dare corpo e non solo anima, a questo interessantissimo progetto di valorizzazione del territorio delle aree interne di Lunigiana e delle sue meraviglie.