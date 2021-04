Lunigiana



A Fivizzano anteprima della mostra fotografica “La Porta del Cielo”

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:11

L’esposizione fotografica narra il viaggio di visionari sognatori che profumano il mondo per cambiarlo in meglio e alla fine si imbattono per celesti coincidenze nella figura della Beata Vergine che, per diverse miracolose e prodigiose manifestazioni, collega i territori di Reggio Emilia, Modena e Fiivizzano.



Curatrice della mostra è Anna Rosa Ferrari, il naso-alchimista creatrice del profumo di Fivizzano “Rosa Mater”, dedicato alla patrona della città toscana. Gli scatti, tratti dall’archivio del Museo ProfumAlchemico, sono di Luigi Bortoluzzi LBTZ Bortoluzzi Photography-Milano, Lorena Brevini; Laura Tarugi; Sonia Cavazzuti; Antonello Trivelli; Massimo De Carolis, Paola Pagot. L’allestimento di Fivizzano è a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune.



L’iniziatiava ha caratteristiche uniche sia per la narrazione creata dalle immagini, sia in quanto sarà allestita quasi in contemporanea a Modena, al Piccolo Museo ProfumAlchemico (21 maggio-4 luglio) e naturalmente a Reggio Emilia, sotto il palazzo vescovile, alla Libreria Bizzocchi (4 giugno-4 luglio). Essa inoltre è stata pensata in modo da far fronte alle incertezze del periodo covid. Infatti a Fivizzano l’allestimento presso la location Piccola Galleria del Varco, messa a disposizione dall’azienda Varcotex Group, sarà visibile anche dall’esterno, mentre a Modena e Reggio Emilia gli allestimenti saranno in spazi open air.