Barbarasco: concluso l'intervento di riqualificazione degli alloggi popolari di Via Europa

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 8 aprile 2021, 15:33

“Abbiamo più volte riletto le date di inizio e fine di una sequenza ben definita di determine pubblicate all’albo pretorio del comune di Filattiera e non credevamo a quel che leggevamo” annunciano così Andrea Draghi consigliere di minoranza per la Lega a Filattiera, ed Emanuela Busetto responsabile locale per Fratelli...

mercoledì, 7 aprile 2021, 18:51

Tra dosi insufficienti e sistemi di prenotazione inefficaci, la campagna vaccinale toscana procede a fatica. Il ricorso alle piattaforme elettroniche e l’utilizzo di codici telematici che funzionano a singhiozzo o s’inceppano a metà dell’opera, costringono l’utenza a rimanere incollata per ore al portale della regione Toscana nella speranza di riuscire,...

mercoledì, 7 aprile 2021, 18:48

Il sindaco Renzo Martelloni ha convocato per le ore 21 di lunedì 12 aprile la seduta di consiglio comunale, in modalità remoto nel rispetto delle norme anticovid, senza possibilità di accesso per la cittadinanza

mercoledì, 7 aprile 2021, 11:45

Nel prossimo mese di maggio, prenderà avvio in Lunigiana un corso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) finanziato dalla regione Toscana con le risorse del POR-FSE. Un corso che è frutto della sinergia tra l’istituto scolastico Pacinotti-Belmesseri di Bagnone - sede Istituto Agrario di Fivizzano, e la strategia regionale...

martedì, 6 aprile 2021, 14:02

La Lunigiana delle due ruote, in particolare quelle fuoristrada, si è presentata al meglio per l’appuntamento della scorsa settimana con la redazione di MTB Magazine

martedì, 6 aprile 2021, 13:56

Nell’ultimo consiglio comunale sull’approvazione del bilancio di previsione e delle aliquote comunali per l’esercizio corrente, il sindaco Gianluigi Giannetti ha spiegato che non vi sarà alcun aumento della pressione fiscale, confermando tutti i servizi e lasciando invariare tutte le tariffe