Lunigiana



Camera, accolto ordine del giorno su mondo fieristico

giovedì, 1 aprile 2021, 16:01

di michela carlotti

Oggi il governo in aula alla Camera ha accolto l’ordine del giorno che riguarda il mondo fieristico. A darne notizia è lo stesso proponente, l’onorevole Cosimo Ferri che ora guarda con più entusiasmo al rilancio di CarraraFiere e di tutto il settore operante nei territori della provincia di Massa-Carrara.



L’onorevole Ferri spiega che l’Italia è il quarto paese al mondo dopo Cina, Usa e Germania, per vastità e articolazione del sistema fieristico che rappresenta un canale fondamentale per l’internazionalizzazione del sistema economico del nostro pese e per la valorizzazione e il rafforzamento degli scambi commerciali in una logica win-win.



A seguito dello scoppio della pandemia questo settore, che coinvolge direttamente e indirettamente più di 300mila lavoratori, ha visto gli operatori diminuire il proprio fatturato dall’80 al 95 per cento, con una perdita complessiva del comparto valutata in più di 29 miliardi di euro.



Premesso tutto questo, Ferri ripercorre le tappe degli interventi previsti e che si sono però inceppati in corso d’opera: “Per supportare il settore, il cosiddetto “decreto cura Italia” ha istituto il fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, poi rifinanziato dal cosiddetto “decreto agosto” che ha fra le varie finalità l’erogazione, per il tramite di Simest S.p.A., di contributi a fondo perduto in favore degli enti fieristici italiani. Ad oggi, però, diversi enti fiera e organizzatori di fiere, nonché soggetti organizzatori di congressi ed erogatori dei relativi servizi di logistica, non hanno ricevuto i contributi a fondo perduto già finanziati e sono ancora in attesa di ricevere le relative somme dal ministero per i beni culturali e le attività culturali e per il turismo”.



A fronte di questo ennesimo inceppamento del sistema-Italia, Ferri ha dunque proposto l’ordine del giorno che è stato accolto proprio oggi e che impegna il governo a valutare l’opportunità di adottare le iniziative necessarie per sollecitare il pronto utilizzo e, dunque, la rapida erogazione dei contributi a fondo perduto già finanziati nel 2020 alle categorie del comparto fieristico, così da preservare un settore fondamentale e strategico per lo sviluppo economico-produttivo del paese e per l’attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza.