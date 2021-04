Lunigiana



Consiglio comunale straordinario voluto dal gruppo d’opposizione “SiAmo Licciana”

lunedì, 26 aprile 2021, 21:02

di Michela Carlotti

E’ convocato per giovedì 29 alle 21.00 il consiglio comunale di Licciana in seduta straordinaria su richiesta del gruppo di minoranza “SiAmo Licciana” composto dal capogruppo Francesco Micheli, Roberta Vallini, Andrea Galia, Martina Chiappini. La seduta è pubblica e si terrà presso la sala convegni del castello di Terrarossa.

All’ordine del giorno, i due punti richiesti dall’opposizione e che hanno come obiettivo l’istituzione di due distinte commissioni consigliari per indagare sulla gestione della pandemia a livello comunale e per monitorare la gestione del patrimonio comunale.

Nello specifico, la prima commissione d’indagine dovrebbe occuparsi di fare chiarezza sulla tanto dibattuta questione della diffusione dei contagi tra i dipendenti comunali per andare a verificare l’efficacia delle misure adottate dall’amministrazione.

“Come gruppo consigliare – spiega Francesco Micheli - sentiamo la necessità di fare piena luce sugli avvenimenti che hanno visto diversi casi di contagio tra i dipendenti comunali. Data la delicatezza di questi argomenti che riguardano la salute pubblica e la tutela dei dipendenti, riteniamo che l’indagine di una commissione consigliare darà ai cittadini la trasparenza necessaria per dimostrare la correttezza dei comportamenti dell’amministrazione e del sindaco. Sul tema sono state presentate già interrogazioni da parte nostra e da parte della rappresentanza sindacale. Ambedue segnalavano comportamenti che avrebbero potuto essere più prudenti”.

“Un’analisi approfondita – prosegue il capogruppo Micheli - può portare a sottolineare anche eventuali pratiche che potrebbero essere implementate e cristallizzate in un protocollo per il comportamento all’interno del comune che ad oggi non è ancora stato votato dalla giunta. La maggioranza dovrebbe votare a favore per fare un atto di trasparenza nei confronti dei cittadini, che altrimenti sarebbero legittimati ad avere dubbi sull’azione del sindaco nel contrasto alla pandemia”.

La seconda commissione che l’opposizione chiede di istituire, dovrebbe invece occuparsi della gestione dei beni immobili pubblici e di una loro possibile valorizzazione e messa a frutto, a fronte dei finanziamenti in arrivo con il piano nazionale di ripresa e resilienza: “Una commissione permanente – spiega ancora il capogruppo Micheli – che si occupi del patrimonio comunale e che serva a dare un indirizzo alla giunta e al sindaco che ad oggi non hanno ancora un piano chiaro di quello che si dovrà fare nei prossimi anni con il castello di Terrarossa, palazzo Cocchi, palazzo Reali, le scuole di Monti e la centrale di Ponterotto. Sarebbe da irresponsabili perdere il treno del piano nazionale di ripresa e resilienza e non programmare efficacemente in modo da intercettare I finanziamenti in arrivo”.

Francesco Micheli precisa inoltre: “Chiederemo una commissione di studio particolare per la centrale di Ponterotto, definita dal sindaco una macchina vecchia. Ad oggi, nonostante i proclami trionfalistici sui giornali, ha funzionato a singhiozzo per colpa della scarsa capacità di programmazione del primo cittadino. Se si decide di investire bisogna farlo con un’attenta analisi costi e benefici, cosa che ad oggi non è ancora stata fatta. Non si può rischiare di buttare altri soldi dei cittadini senza un piano di investimenti e un piano di ricerca di finanziamenti a livello regionale, nazionale ed europeo”.

“Noi del gruppo SiAmo Licciana – conclude Micheli - vogliamo investire nel futuro di questo comune e siamo pronti a farcene carico tramite discussione democratica in consiglio, anche di fronte alle lacune organizzative e programmatiche del sindaco Martelloni”.