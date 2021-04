Lunigiana



Convocato per il 12 aprile il consiglio comunale di Licciana Nardi: quattro istanze presentate dall’opposizione “Siamo Licciana”

mercoledì, 7 aprile 2021, 18:48

di michela carlotti

Il sindaco Renzo Martelloni ha convocato per le ore 21 di lunedì 12 aprile la seduta di consiglio comunale, in modalità remoto nel rispetto delle norme anticovid, senza possibilità di accesso per la cittadinanza. Chi avrà interesse ad ascoltare la seduta, non essendo ancora presente il sistema di diretta streaming, dovrà pertanto fare richiesta di rilascio copia della registrazione audio agli uffici comunali.

Su otto punti all’ordine del giorno, di cui quattro trattano di ordinaria amministrazione, la metà sono istanze di parte del gruppo d’opposizione “Siamo Licciana”: precisamente, tre interrogazioni ed una mozione.

La mozione è presentata a firma di Roberta Vallini e Martina Chiappini ed è supportata da tutto il gruppo “Siamo Licciana” composto, oltre alle due consigliere firmatarie, dal capogruppo Francesco Micheli e dal consigliere Andrea Galia. Il documento, elaborato dalla conferenza delle “Donne Democratiche della provincia di Massa Carrara”, vuole impegnare il sindaco e la giunta a farsi promotori di un’iniziativa di sensibilizzazione sulla violenza contro le donne: “Chiediamo che vengano coinvolte le farmacie e le attività commerciali per introdurre sugli scontrini la dicitura “Se sei vittima di stalking o violenza chiama il 1522”. Questo è, infatti, il numero gratuito di pubblica utilità antiviolenza e stalking, collegato alla rete dei centri antiviolenza ed alle altre strutture per il contrasto alla violenza di genere presenti sul territorio.

Oltre alla mozione, tre sono le interrogazioni presentate dai consiglieri di minoranza. Con la prima, il gruppo “Siamo Licciana” si aspetta risposte dal sindaco sui fatti avvenuti nelle scuole di Terrarossa a seguito di un caso di contagio nel corpo docente. “Il caso di covid-19 ha portato ad un periodo di quarantena per le classi che sono venute a contatto con l’insegnante e ad un primo giro di tamponi. Tuttavia - spiega il capogruppo Francesco Micheli - al rientro delle classi presso la scuola, sono state nuovamente sospese le lezioni ed è stata chiesta agli alunni la ripetizione dei tamponi”. In questa circostanza, secondo quanto riferisce il gruppo d’opposizione, molte persone hanno lamentato una mancanza di comunicazione da parte delle autorità competenti in materia di igiene pubblica e di cui il sindaco rappresenta la massima carica locale. “Per questo – prosegue Micheli - abbiamo presentato un’interrogazione per capire le mancanze, soprattutto comunicative, tra il sindaco e la popolazione”.

Con la seconda interrogazione, il gruppo d’opposizione chiede all’amministrazione comunale di dare spiegazioni sulla situazione della centrale idroelettrica di Ponterotto per capire perché, dopo svariati slanci programmatici ed un investimento di oltre 150 mila euro, ad oggi risulta inattiva.

La terza interrogazione del gruppo di minoranza, infine, vuol far luce sulla vicenda della condanna del comune nella causa persa contro la CGIL per atteggiamento antisindacale in merito almancato accordo sul contratto collettivo decentrato integrativo per il trattamento economico del personale dipendente: i consiglieri dell’opposizione vogliono sapere dal sindaco come intende pagare le spese processuali che ammontano a circa sette mila euro, viste le esternazioni pubbliche con cui Martelloni avrebbe bonariamente dichiarato “ci penso io”.

“Speriamo che la discussione sia ampia e non lasci dubbi alla popolazione” ha dichiarato il capogruppo Francesco Micheli.