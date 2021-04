Lunigiana



Costituito il comitato per la direttissima Reggio-Fivizzano-mare: “Ora ci aspettiamo appoggio di sindaci e provincia”

mercoledì, 14 aprile 2021, 13:52

di michela carlotti

Annunciato ad inizio anno, si è formalmente costituito in questi giorni il comitato “Gino Chinca-una strada per la vita” che spinge per la realizzazione dello storico progetto di collegamento veloce tra la montagna ed il mare, passando per Fivizzano.

“Ci sono state molte adesioni da parte di cittadini del comune di Fivizzano e diversi contatti con realtà associative sia della costa che del reggiano” riferiscono i promotori Franco Mazzoni e Michael Santini.

Adesso occorre partire: “La cosa più urgente in questo momento è quella di avviare l’iter politico-amministrativo per poter mettere in programma la realizzazione dell’opera. Abbiamo scritto ai sindaci ed al presidente della provincia, affinché inseriscano nel calendario delle prossime convocazioni consigliari la discussione a sostegno della Reggio-mare”.

Più volte i promotori hanno ribadito gli importanti vantaggi di un collegamento veloce tra il reggiano e la costa toscana attraversando la terra di lunigiana: “Si potrebbero agevolare i turisti che vogliono trascorrere le loro vacanze nei nostri borghi, sostenere l’imprenditoria locale ampliando i loro orizzonti rispetto all’Italia settentrionale, facilitare i traffici con i collegamenti verso i porti di La Spezia, Carrara e Livorno”.

Nella realizzazione dell’opera, i promotori intravvedono, dunque, una portata con valenza non solo locale o regionale ma anche nazionale, creando una vera e propria dorsale di passaggio tra nord e centro Italia.

Per non parlare dell’offerta che la terra di Lunigiana potrebbe rappresentare nell’attuale diffusione dello smart working con la possibilità di lavorare sul posto mantenendo contatti veloci con le città. “Si sta progettando la ripartenza dell’Italia post-covid – concludono i promotori - e quello che sarà il nostro paese da qua ai prossimi 30 anni: non possiamo tergiversare e non sfruttare questa importante occasione di rilancio e sviluppo della Lunigiana”.