Lunigiana



Da maggio un corso gratuito per la formazione di professionisti del monitoraggio ambientale: via alle domande

mercoledì, 7 aprile 2021, 11:45

Nel prossimo mese di maggio, prenderà avvio in Lunigiana un corso di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) finanziato dalla regione Toscana con le risorse del POR-FSE. Un corso che è frutto della sinergia tra l’istituto scolastico Pacinotti-Belmesseri di Bagnone - sede Istituto Agrario di Fivizzano, e la strategia regionale toscana delle “Aree Interne”.



Il corso si pone come formazione intermedia post diploma, è totalmente gratuito e si articola in 800 ore di cui 530 teorico-pratiche, 30 di accompagnamento-orientamento e 240 di stage. Le lezioni potranno prevedere modalità sia in presenza che a distanza: inizieranno nel mese di maggio per concludersi nel marzo 2022, rilasciando anche 12 crediti universitari.



Prevede la formazione della figura di "Tecnico delle attività di analisi e monitoraggio di sistemi di gestione ambientale e del territorio": i neo-qualificati potranno operare sia come libero professionisti, che come dipendenti all'interno di società di consulenze o di imprese già dotate o in fase di realizzazione di un sistema di gestione ambientale, ma anche in enti pubblici competenti in ambito ambientale.



E’ rivolto a 20 giovani e adulti, con il 30 percento dei posti riservato a partecipanti femminili; occupati e non; neodiplomati o neolaureati in ogni istituto e disciplina, ma anche non diplomati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali o in possesso di competenze attinenti acquisite in precedenti percorsi di studio e lavoro; candidati extracomunitari dovranno possedere permesso di soggiorno in corso di validità e dimostrare conoscenza della lingua italiana almeno a livello B2.



Piena soddisfazione è stata espressa dai promotori del progetto: il presidente dell’UCML e sindaco di Aulla Roberto Valettini, il dirigente scolastico e sindaco di Pontremoli Lucia Baracchini, l’assessore al turismo presso l’UCML e sindaco di Fivizzano Gianluigi Giannetti, l’assessore all’istruzione presso l’UCML e sindaco di Filattiera Annalisa Folloni. Visto l’importante finanziamento della regione Toscana, si augurano che ci siano iscrizioni al corso che rappresenta una bella opportunità per i giovani del territorio.

Informazioni su contenuti ed organizzazione del corso e sulle prospettive professionali, nonché la modulistica per iscriversi, sono reperibili presso l'Agenzia DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA (0573/365967) e l'Istituto Pacinotti Belmesseri (0187-429004) e alla seguente pagina web:

http://www.pacinottibelmesseri.edu.it/modules.php?name=News&file=article&sid=705

Michela Carlotti