Lunigiana



FdI e Lega Filattiera: dubbi sulla legittimità dell'avviso per la concessione di terreni agricoli comunali

giovedì, 8 aprile 2021, 15:33

di Michela Carlotti

“Abbiamo più volte riletto le date di inizio e fine di una sequenza ben definita di determine pubblicate all’albo pretorio del comune di Filattiera e non credevamo a quel che leggevamo” annunciano così Andrea Draghi consigliere di minoranza per la Lega a Filattiera, ed Emanuela Busetto responsabile locale per Fratelli d’Italia.

“Con una prima determina datata 19 febbraio, veniva pubblicato un avviso per la concessione in affitto fino a novembre, di due lotti di terreni agricoli ex demaniali, oggi di proprietà del comune, siti nella piana di Filattiera. La stessa determina fissava la scadenza per la presentazione delle offerte da parte degli imprenditori agricoli al 15 marzo”.

Tutto regolare se non fosse che, considerando le condizioni meteorologiche favorevoli, la data di scadenza dell’avviso è stata poi anticipata di quindici giorni senza, però, rispettare gli obblighi di trasparenza amministrativa con puntuale pubblicazione di nuova determina e precludendo, quindi, la possibilità di manifestare interesse a partecipare ad altri operatori economici: “E’ stato riconsiderato l’avviso del 19 febbraio – afferma Draghi - dando il nuovo termine del 1 marzo per le presentazioni delle offerte da parte degli imprenditori agricoli e si è proceduto immediatamente all’apertura delle tre offerte arrivate a tale data, assegnando i lotti all’offerta più vantaggiosa. Anticipando di 15 giorni quanto pubblicato in precedenza, si è chiuso di fatto ad eventuali offerte successive e forse più vantaggiose”.

La determina che assegnava il nuovo termine di presentazione delle offerte anticipandola di quindici giorni sarebbe stata infatti pubblicata postuma, dopo la nuova scadenza del 1 marzo: “Un'anomalia amministrativa – dicono Draghi e Busetto - che fa nascere dubbi e sospetti circa la legittimità dell'atto o eventuali agevolazioni nelle intenzioni dell’amministrazione comunale”.