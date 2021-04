Lunigiana



Giuseppe Vignali confermato direttore del Parco nazionale dell’Appennino

sabato, 24 aprile 2021, 18:16

È arrivata nel pomeriggio del 23 aprile 2021 fa la comunicazione ufficiale della nomina del dottor Giuseppe Vignali a direttore del Parco nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.



"Il ministro per la Transizione ecologica Roberto Cingolani ha colto l'urgenza di rafforzare la governance del Parco nazionale e altresì della Riserva Unesco dell' Appennino facendo la scelta migliore – commenta Fausto Giovanelli, presidente dell'ente Parco con sede a Sassalbo -. Lo ha fatto sulla base della validissima esperienza maturata e altresì della rigorosa selezione dal consiglio direttivo dell'ente. A nome mio personale, del direttivo del parco, dei suoi collaboratori e di tutti i sindaci che unanimemente avevano espresso una valutazione positiva sulla proposta , esprimo al ministro e al suo staff il più sentito grazie . È importante in un momento come questo dare certezze e qualità alle pubbliche amministrazioni e in primis a quelle impegnate sul tema dell'ambiente del cambiamento climatico e della transizione ecologica. Giuseppe Vignali ha dato davvero e può ulteriormente dare un contributo concreto a temi oggi cruciali: come il ruolo dei boschi e delle aree interne d'Appennino nel mitigare il riscaldamento del clima; come il ruolo dei Parchi mettere a fuoco e in valore i servizi ecosistemici; come il promuovere e favorire - a partire da tutto il sistema dei Parchi italiani - linee di sviluppo coerenti con le sfidanti urgenti e impegnative strategie nazionali ed Europee in questo campo".