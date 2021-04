Lunigiana



Il comune di Mulazzo tra i comuni più virtuosi nella raccolta differenziata

giovedì, 29 aprile 2021, 10:49

Ogni hanno la regione Toscana premia i comportamenti virtuosi dei comuni che, all’interno di ciascun ambito territoriale di riferimento, raggiungono i migliori risultati nella raccolta differenziata con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, tenuto conto della soglia ritenuta decisiva del 65%.

Il comune di Mulazzo si è classificato al terzo posto con una percentuale dell’83,55% entro l’Ato Toscana Costa, con una percentuale in crescita del 3,55 in più rispetto all’anno precedente.

“Si tratta di un importante riconoscimento – ha commentato il sindaco Claudio Novoa - raggiunto grazie alla collaborazione dei nostri cittadini ed alle iniziative portate avanti con impegno e competenza dall’amministrazione”.

Risultato che è foriero di nuovi buoni propositi “Tutto ciò rende ragionevole e prioritario optare ancor’oggi per una riduzione della Tari” ha dichiarato, infatti, il primo cittadino.

“Nel corso di questi anni – spiega Novoa - abbiamo investito in un servizio efficiente e qualificato, promosso ed animato da tante iniziative volte alla riduzione dei rifiuti quali Mulazzo Plastic Free, il centro di educazione ambientale Esploranda, la valorizzazione dell’uso delle nostre fonti idriche, le tantissime iniziative con le scuole. È una strategia ben strutturata ed orientata alla riduzione degli sprechi ed all’eco-efficientamento energetico che si è dimostrata efficace e che ci ha permesso di ottenere recentemente il prestigioso riconoscimento ambientale di Cittaslow come comunità interprete del buon vivere. Questo risultato autorevole ci propone come esempio da seguire e ci permetterà di investire un premio di ben 20.000 euro in progetti ambientali”.

Novoa conclude sottolineando la soddisfazione per il comune e per l’intero territorio lunigianese: “Per Mulazzo ma per tutta la Lunigiana rappresenta una soddisfazione: trovarsi nelle prime 20 posizioni di questa speciale classifica ci permette di raccogliere i frutti del buon lavoro svolto dagli uffici tecnici ambientali dei comuni e dalla struttura tecnica dell’Unione dei comuni Montana della Lunigiana nel corso di questi anni”.



Michela Carlotti