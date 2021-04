Lunigiana



Il salto in avanti del comune di Fivizzano: abbattimento Tari per utenze domestiche e attività commerciali

giovedì, 1 aprile 2021, 11:27

di michela carlotti

Il comune di Fivizzano nell'ultimo consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023. Nessun aumento per tributi, imposte e tariffe. Confermati, inoltre, tutti i servizi comunali. Particolarmente atteso, inoltre, il regolamento sulla tariffazione TARI ha confermato tutta una serie di agevolazioni anche per il corrente anno 2021 e previsto importanti novità.



Vediamo nel dettaglio tutti gli sgravi fiscali che arrivano fino all’abbattimento totale della TARI per le attività rimaste chiuse.



Riduzione del 100% per tre anni per coloro che avviano una nuova attività economica nel perimetro comunale; riduzione del 100% per le categorie palestre e impianti sportivi, cinema/teatri e impianti termali; riduzione del 50% per le categorie di bar/ristoranti/ alberghi/agriturismi; riduzione del 50% per tre anni per i subentri in attività economiche già esistenti; riduzione dal 30% al 50% per le attività di bar-tabacchi che dismettono slot machine o videopoker; riduzione del 50% per le attività che si trovano in quelle frazioni ad un’altezza minima s.l.m. di 700 mt; riduzioni del 10% (parte variabile) per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale.



Inoltre, c’è una novità che sta particolarmente a cuore al sindaco Gianluigi Giannetti: “Per la prima volta dall’introduzione della Tares/Tari, il comune di Fivizzano applicherà una riduzione della tariffa TARI che riguarderà tutte le utenze sia domestiche che non domestiche”.



L’Amministrazione Comunale ha annunciato inoltre che, a seguito degli incontri che si sono svolti nei giorni scorsi con i vertici dell’attuale gestore per la raccolta dei rifiuti, a partire da oggi, 1 aprile, sarà rafforzato il servizio.



I sacchetti per la differenziata si potranno ritirare a Fivizzano presso il palazzo comunale nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00 ed anche a Monzone presso la stazione, il primo giovedì di ogni mese dalle 8.00 alle 10.00. Inoltre, per il conferimento degli ingombranti e del verde non sono previste limitazioni di pezzi.



Un bilancio virtuoso, dunque, che ha permesso di andare incontro alla cittadinanza con misure di cui il sindaco Gianluigi Giannetti si dimostra pienamente soddisfatto: “L’attenzione per il cittadino, la competenza e la concretezza, ci hanno permesso di migliorare il servizio e di ridurre le tariffe, la miglior risposta alle tante chiacchiere che nei mesi scorsi si sono inseguite relativamente al passaggio al nuovo gestore”.



Infine, l’appello del primo cittadino al senso civico ed alla collaborazione: “L’amministrazione comunale si è impegnata nel dare un forte segnale di cambiamento riducendo le tariffe, ora è il momento del senso civico dei cittadini: teniamo pulito il nostro territorio. Basta abbandoni, ognuno di noi faccia la propria parte nel rendere più bello e vivibile il comune di Fivizzano”.