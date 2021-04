Il tribunale delle acque pubbliche dà ragione al Canale Lunense: "Ok alla concessione per i prelievi destinati all'uso idroelettrico"

Altri articoli in Lunigiana

mercoledì, 14 aprile 2021, 13:52

Annunciato ad inizio anno, si è formalmente costituito in questi giorni il comitato “Gino Chinca-una strada per la vita” che spinge per la realizzazione dello storico progetto di collegamento veloce tra la montagna ed il mare, passando per Fivizzano

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:25

Il comune di Bagnone ha varato una manovra per la costituzione di un fondo dedicato, al fine di sostenere lo sconto della Tari per le seguenti attività commerciali: alberghi con e senza ristorazione, ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, pub, bar, caffè e pasticcerie

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:21

E' quanto si legge in una nota rilasciata dal coordinamento Lega di Fivizzano in merito al complesso termale di Equi

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:19

“Due anni di nulla”: così il gruppo civico “Sinistra Unita per Fivizzano” etichetta l’incedere del mandato amministrativo del sindaco Gianluigi Giannetti, con riferimento alla situazione in cui versa la struttura del palazzetto dello sport

martedì, 13 aprile 2021, 17:37

Seppur in tempo di coronavirus, non poteva che essere così. Infatti il libro Lunigiana Ignota di Carlo Caselli, che da diversi anni, orienta le passioni e le iniziative dell’associazione Mangia Trekking, ha finito per condurre l’Alpinismo lento ad affermarsi anche a Zeri

martedì, 13 aprile 2021, 11:55

L’idea nell’immediato è quella di lavorare ad un accordo di programma tra le province di Lucca e Massa-Carrara e i comuni interessati per portare avanti un’operazione in grado di migliorare le performance della viabilità tra la Garfagnana e la Lunigiana lungo l’asse della Strada Regionale 445 in funzione del collegamento...