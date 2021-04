La CISL FP piange la prematura scomparsa di Andrea Menchelli Paolini

Altri articoli in Lunigiana

lunedì, 19 aprile 2021, 17:29

Nel settecentesimo della scomparsa di Dante Alighieri, insieme a diversi festeggiamenti per la ricorrenza, appare normale ricordare la storia della famiglia guelfa dei Cerchi, a lui vicinissima, che nel periodo medievale giunse in Val di Vara e vi costruì un borgo (Mangia)

venerdì, 16 aprile 2021, 20:50

Il comune sapeva ma pare non abbia dato l’informativa alla cittadinanza. Secondo quanto riferisce il gruppo civico Sinistra Unita per Fivizzano

venerdì, 16 aprile 2021, 18:39

La chiameremo semplicemente “la ragazza” nel rispetto del suo volere che l’ha comunque portata a raccontare l’aggressione subita. E’ accaduto nella tarda sera di mercoledì, intorno alle 22 a Groppoli, nel comune di Mulazzo

venerdì, 16 aprile 2021, 17:19

L’appello arriva dalla Società della Salute della Lunigiana ed è rivolto agli ultra-ottantenni non ancora vaccinati: e non certo per scelta, precisiamolo, ma perché impossibilitati per carenza di vaccini

venerdì, 16 aprile 2021, 15:38

Si tratta di un pluripregiudicato 37enne di origini marocchine, da anni abitante ad Aulla, e ben inserito nel locale tessuto sociale. Obiettivo dei raid una quindicina di esercizi commerciali. Video

venerdì, 16 aprile 2021, 15:34

L'assessore alla protezione civile e sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, interviene sulla gestione del piano vaccinale regionale con particolare riguardo alle persone estremamente vulnerabili