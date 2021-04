La minoranza di Mulazzo: “Installazione impropria al castello di Lusuolo. Novoa spieghi il perché”

Altri articoli in Lunigiana

giovedì, 29 aprile 2021, 18:13

Prosegue l’attività di vigilanza del Tavolo permanente sulle opere e s’intensificano i lavori per la ricostruzione del ponte di Albiano Magra

giovedì, 29 aprile 2021, 10:49

Ogni hanno la regione Toscana premia i comportamenti virtuosi dei comuni che, all’interno di ciascun ambito territoriale di riferimento, raggiungono i migliori risultati nella raccolta differenziata con riferimento ai dati relativi all'anno precedente, tenuto conto della soglia ritenuta decisiva del 65%

giovedì, 29 aprile 2021, 08:55

La stagione turistica 2021 sta per ricominciare, anche in Lunigiana. Dopo una primavera di lockdown, un territorio rurale come la Lunigiana si presta ad accogliere il turista che vuole lasciare la città per vivere la natura, la campagna e la storia in tutta sicurezz

mercoledì, 28 aprile 2021, 16:56

Nuovo tentativo di truffa ad opera di falsi addetti GAIA nella zona Monti di Licciana Nardi. E' stata segnalata ai centralini del gestore idrico la presenza di una giovane donna che, citofonando di abitazione in abitazione, pare stia chiedendo ai cittadini di poter visionare le bollette della luce e dell'acqua...

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:42

Com’era stato anticipato nell'ultima assemblea nazionale nell'intervento di Matteo Renzi, Italia Viva consolida la sua struttura e nella giornata di ieri ha formalizzato la nomina dei coordinatori di tutte le regioni. L’annuncio è arrivato nel tardo pomeriggio dai presidenti nazionali Ettore Rosato e Teresa Bellanova

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:11

La mostra si terrà a Fivizzano, presso la Piccola Galleria del Varco, in Piazza Medicea, dal 5 maggio all’11 luglio, rispettivamente giorno dell’ nniversario dell’apparizione dell’immagine della Madonna di Reggio, patrona della città, e giorno della festa a Lei dedicata