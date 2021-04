Lunigiana



La minoranza di Mulazzo: "Novoa non risponde alle interrogazioni e viola i nostri diritti"

giovedì, 1 aprile 2021, 18:42

La minoranza consiliare del comune di Mulazzo, rappresentata dai consiglieri Emanuele Ferdani, Michele Moscatelli e Alessandro Ricci, accusa il sindaco Claudio Novoa di non rispettare i diritti del gruppo “Cambiare Mulazzo”.



Nello specifico, il gruppo d’opposizione fa riferimento ad un'interrogazione sullo stato della rete idrica comunale. “Innumerevoli sono problemi che riguardano sia l'acquedotto, sia la fognatura e che ci sono stati segnalati dai cittadini. Responsabilmente abbiamo deciso di sottoporli al sindaco che – dichiara il gruppo - invece non ci ha risposto. E’ una cosa grave, che dimostra come Novoa si senta padre-padrone di Mulazzo".



Ma non finisce qui: "Ci chiediamo poi perché il presidente del consiglio comunale, Antonio Ferrari Vivaldi, non si adoperi per richiamare il sindaco a fare il suo dovere. Sappiamo che ci sono turbolenze in maggioranza ma quando serve, tutti si mettono in fila come soldatini dimostrando poca autonomia e poco coraggio”.



Infine “Un altro appunto che dobbiamo fare a sindaco e presidente del consiglio: dovrebbero concordare l'orario delle sedute consiliari, visto che noi lavoriamo spesso al pomeriggio e che si potrebbero tenere la sera da remoto. A loro interessa la nostra partecipazione o no? Per il momento sembra di no”.



Per questo motivo, i consiglieri di minoranza annunciano che non parteciperanno alla prossima convocazione del consiglio comunale prevista per la data del 7 aprile: “Non parteciperemo al prossimo consiglio sia perché alcuni di noi non possono, sia perché non è stato in alcun modo concordato l'orario."



Il gruppo d’opposizione conclude la sua requisitoria contro Novoa con toni non meno diretti: "Dovresti metterti al servizio dei cittadini e non di Gaia SpA, le cui bollette e le cui inefficienze gravano sulle tasse dei mulazzesi. E poi, alle domande si risponde, entro trenta giorni come previsto dalle leggi vigenti in materia".