Lunigiana



Le associazioni di volontariato della Lunigiana in servizio all'Hub vaccinale di Carrara Fiere

domenica, 11 aprile 2021, 16:07

di michela carlotti

Stamani l'assessore alla protezione civile dell'Unione dei Comuni Montana della Lunigiana e sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, ha fatto visita all'Hub vaccinale di CarraraFiere.

Nell'occasione, l'assessore ha salutato e ringraziato le associazioni che prestano servizio di assistenza alla popolazione al maxi Hub allestito presso la struttura di CarraraFiere in località Paradiso a Marina. Erano in turno le associazioni Alfa Victor Bagnone e Filattiera, Misericordia e Fir Cb Pontremoli.

"Dobbiamo ringraziare non solo loro, ma tutte le associazioni lunigianesi che hanno dato la propria disponibilità e che, nei prossimi giorni, si alterneranno presso l'Hub vaccinale. La Lunigiana ha ancora una volta dimostrato il proprio spirito solidale e la generosità che contraddistingue il mondo del volontariato".

L'assessore ha salutato e ringraziato anche la responsabile della Zona Distretto delle Apuane, Monica Guglielmi.

Nel corso della mattinata sono stati somministrati vaccini Pfizer agli over 80 e Moderna alle persone vulnerabili. "Occorre accelerare e vaccinare entro aprile le persone fragili. Queste sono le indicazioni del governo – ha dichiarato Mastrini - e questo si dovrà fare per favorire la messa in sicurezza delle persone più vulnerabile, ma anche la ripresa e la riapertura delle attività".

Sull'apertura di un Hub vaccinale per l’Alta Lunigiana richiesto dal consiglio comunale di Pontremoli: "Sono d'accordo – ha commentato Mastrini - devono essere moltiplicati per consentire soprattutto agli anziani di spostarsi meno possibile e di averli in prossimità delle proprie residenze. La protezione civile ha le risorse per supportare l'organizzazione e dare una mano: noi siamo pronti".