L’onorevole Cosimo Ferri sullo Stadio dei Marmi: "La giunta è pronta?"

venerdì, 16 aprile 2021, 13:54

“Sorprende la polemica del consigliere comunale Marzia Paita che attacca ma verso la porta sbagliata e fa autogol”. Con queste parole l’onorevole di Italia Viva, Cosimo Ferri, commenta l’uscita della Paita che sui social che ha scatenato un putiferio in città ed a nulla è servito che il post di li a poco venisse cancellato. La Paita, in buona sostanza, ha provato a smarcare l’amministrazione grillina dalle responsabilità sulla situazione, chiamandone in causa altre e pregresse.



“Lo stadio comunale dei Marmi di Carrara è un altro caso di inefficienza dell’amministrazione De Pasquale. Si faccia autocritica – tuona Ferri - per non aver dato, nei tempi giusti, alla squadra della propria città il sostegno politico ed amministrativo”.



“Solidarietà quindi alla Carrarese Calcio per questa ironia della Paita. Nello sport come nella vita si può vincere o perdere – incalza l’onorevole IV - è giusto tifare e criticare, ma bisogna incoraggiare e ripartire e in questi ultimi anni la Carrarese Calcio è arrivata ad un soffio dalla serie B e già per questo bisogna dire grazie a chi ha corso e lavorato per questo traguardo”.



Ferri conclude “La consigliera potrà invece aggiornarci sulla situazione strutturale dello stadio, sui lavori della tribuna e sui tempi per preparare la città ed i tifosi ad una ripartenza appena la pandemia lo consentirà. Tra l’altro la giunta ha ampliato la gradinata senza però pensare a prevedere servizi igienici adeguati. Perché? Anche gli stadi presto riapriranno e accoglieranno persone fino al 25 per cento della capienza. Il comune di Carrara è pronto? Faccia gol e dia alla città una nuova tribuna”.