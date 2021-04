Lunigiana



Lunigiana: quando la pastorizia diventa glamour per l'alta moda

martedì, 13 aprile 2021, 10:27

Una famiglia di allevatori lunigianesi testimonial della campagna "D&G Family" di Dolce & Gabbana. La famiglia selezionata dalla nota casa di alta moda è quella dei Boschetti di Tavernelle, nel comune di Licciana Nardi, molto conosciuta per la storica attività di pastorizia e soprattutto per la loro eccellente produzione di formaggi che vendono anche attraverso la rete di mercati di Campagna Amica. Le foto dei componenti della famiglia Boschetti, scattate dal fotografo Mattia Crocetti nei diversi momenti della giornata lavorativa, fanno parte del progetto digital della maison fondata dagli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana che ha voluto omaggiare alla famiglia ed i valori che rappresenta insieme al confronto fra più generazioni. L'azienda è socia di Coldiretti. "La famiglia – commenta Francesca Ferrari, presidente Coldiretti Massa Carrara – è il cuore dell'impresa agricola. In Lunigiana due impresse agricole su tre sono a conduzione familiare il cui legame appartiene alla storia di questa terra. Il titolare e lavoratore vivono sotto il solito tetto, sono padre e figlio, nonno, padre e nipote, marito e moglie, e condividono, essendo famiglia, l'amore, il sacrificio, le soddisfazioni ma anche le delusioni di quella che è un'attività impegnativa che non concede pause. Sono microcosmi dove vita fa rima con lavoro".

A confermarlo sono i dati di Istat (Censimento 2010) secondo cui 1.701 addetti, tra cui 880 conduttori-titolari, lavorano complessivamente nel settore della zootecnica in provincia di Massa Carrara. I famigliari rappresentano la componente principale dell'universo impresa: ci sono 312 famigliari, 115 parenti e 400 congiunti che lavorano in azienda. "Alla famiglia Boschetti i nostri complimenti – conclude la Ferrari – per aver ben rappresentato il nostro mondo con quel tocco glamour che oggi lo rende sicuramente anche più affascinante e più alla portata di tutti. La campagna di D&G è uno straordinario volano di promozione per l'azienda agricola ed indirettamente per il territorio della Lunigiana che contribuirà, ne sono certa, al rilancio post-Covid".



Foto di Mattia Crocetti per D&G