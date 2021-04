Lunigiana



Malumori a Fivizzano: variato il servizio di raccolta senza darne comunicazione ai cittadini

venerdì, 16 aprile 2021, 20:50

Il comune sapeva ma pare non abbia dato l’informativa alla cittadinanza. Secondo quanto riferisce il gruppo civico Sinistra Unita per Fivizzano. I cittadini del territorio comunale, abituati al solito calendario ed in assenza di nuove comunicazioni, come sempre hanno preparato e sistemato fuori casa i bidoni del vetro e delle lattine, per il ritiro del mercoledì: ma il camion non è passato ed il malumore si è rapidamente diffuso.

Un cambiamento c’è stato, ma non è stato comunicato: la raccolta del vetro che prima avveniva settimanalmente, ogni mercoledì, adesso col nuovo gestore Retiambiente che nel territorio di Lunigiana ha affidato ad ERSU la gestione del servizio di raccolta rifiuti, è diventata quindicinnale, ogni due giovedì al mese. Va detto, che le prestazioni sono commissionate dalle singole amministrazioni comunali, così come ogni variazione del servizio.

“Un altro grande colpo messo a segno dall'amministrazione nel settore rifiuti – chiosa il gruppo civico “Sinitra Unita per Fivizzano - Il nostro sindaco delle cose concrete è riuscito a peggiorare anche la raccolta del vetro e lattine allungandola sui 15 giorni anziché su sette”.

L’assenza di comunicazione sarebbe il dato più eclatante di un peggioramento generale del servizio, secondo SU: “Un altro passo verso indietro in un servizio scadente pagato dai cittadini pagano con una tariffa già alta”

“Occorre ricordare all'amministrazione – conclude SU - che la pagina Facebook e gli altri canali di comunicazione, non servono solo per mettere foto pubblicitarie di assessori o sindaco, ma dovrebbero servire a dare informazioni al cittadino”.

M.C.