Lunigiana



Mastrini: “La regione modifichi la platea vaccinale. Serve priorità assoluta per le persone vulnerabili”

venerdì, 16 aprile 2021, 15:34

L'assessore alla protezione civile e sindaco di Tresana, Matteo Mastrini, interviene sulla gestione del piano vaccinale regionale con particolare riguardo alle persone estremamente vulnerabili.



A questo proposito, Mastrini parla di aspetti profondamente ingiusti della campagna di vaccinazione, spiegando che nella predetta categoria dei soggetti vulnerabili vengono fatti rientrare i malati oncologici che sono in cura, o che hanno terminato le cure da non più di sei mesi, ma vengono esclusi i pazienti oncologici in follow up, cioè che sono stati in cura negli ultimi cinque anni.



“I dati invece dicono che il 16,7% dei decessi riguarda proprio i pazienti oncologici in follow up. Il fatto che parte dei fragili non siano neanche considerati tali, non è per niente giusto" commenta Mastrini che aggiunge anche un’altra considerazione.



"Ritengo che non aiuti neanche la divisione dei fragili nelle due tabelle, A e B.



La prima determina le categorie che saranno direttamente chiamate dalle aziende sanitarie, la seconda le categorie che dovranno prenotarsi. All'interno della seconda, tuttavia, si dividono coloro che hanno già ricevuto il codice di prenotazione da coloro che non si sono ancora registrati e, visto che il portale è chiuso, non lo possono fare”.



Mastrini fa infine riferimento ad un’altra criticità: “Ultima, ma non ultima, la categoria dei caregivers, soprattutto dei genitori di bambini che non si possono muovere da casa per le loro condizioni di salute e che sono ancora in attesa di una chiamata. Occorre dare priorità a tutte queste persone e serve farlo subito".

M.C.