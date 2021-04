Lunigiana



"Non allontanare le persone": socialità bene primario dell’alpinismo lento

venerdì, 23 aprile 2021, 09:13

Alcuni comportamenti, riscontrati anche lungo i sentieri, inducono l’associazione Mangia Trekking ad un richiamo. Il coronavirus divide le persone e distacca le famiglie. Tanta parte dell’economia, soprattutto quella connessa con la ristorazione ed il turismo, è in sensibile sofferenza. Anche le relazioni sociali tra le persone sono diminuite. Un eccessivo uso di tecnologie ed un errato rapporto con medicinali ed alimenti, conducono tante persone verso la pigrizia e l’indolenza.



Così l’associazione Mangia Trekking, nel rispetto del distanziamento, e delle norme di tutela della salute, in collaborazione con gli Enti Parco del mare, (Cinque Terre e Porto Venere) delle valli (Montemarcello Magra Vara), delle Montagne (Appennino tosco Emiliano e Alpi Apuane) e alcuni Comuni di Toscana, Liguria ed Emilia, propone quale antidoto, le attività sportive di alpinismo lento di gruppo negli ambienti naturali. Vivere quanto più possibile all’aria aperta, a contatto della natura, incontrando amici e socializzando. Salutare (come è sempre avvenuto prima del Covid – 19) e non girarsi dall’altra parte (benché muniti di mascherina), quando si incontrano persone lungo i sentieri. Contribuire ad incrementare la vita delle antiche vie nel verde. Sono attività che tra l’altro, come si evince dai dati di mercato, stanno sostenendo fattivamente le aziende e gli esercizi commerciali dei settori dell’alpinismo, dell’escursionismo e dell’outdoor in genere.