Lunigiana



Novoa sull’installazione luminosa del casello di Lusuolo: "Un’opera di pregio artistico"

venerdì, 30 aprile 2021, 15:08

Il gruppo consigliare di minoranza si è dichiarato perplesso di fronte all’installazione luminosa posta sul castello di Lusuolo, giudicata avulsa dal contesto e persino assomigliante ad “un’astronave”. Sul perché della scelta e sui costi della sua realizzazione, il gruppo di minoranza ha quindi annunciato di volerne fare un’interrogazione consigliare.

Ma il primo cittadino, Claudio Novoa, non ha aspettato di discuterne in consiglio comunale ed ha voluto dare una risposta immediata per riportare i giudizi ad una loro più appropriata collocazione, riferendosi ad un’opera d’arte: “Siamo ben consapevoli del grande pregio artistico di Massimo Uberti che ancora ringraziamo e che già riceve il plauso della comunità internazionale”.

“L’opera d’arte é stata realizzata con un finanziamento ottenuto attraverso la partecipazione ad un bando della Fondazione Carispezia che, fortemente, ringraziamo”. E con questa dichiarazione Novoa liquida ogni dubbio sui costi sostenuti dall’amministrazione comunale.

“Quanto alla descrizione dell’opera d’arte – prosegue il sindaco - l’amministrazione comunale accoglie con entusiasmo ogni commento, ben consapevole che la percezione estetica resta soggettiva. Per noi rappresenta un onore potere ospitare un’opera dal così nobile significato come spiega l’autore:“Sulla cima del Castello di Lusuolo troverete installata “Ellisse”, una scultura a neon che come una grande iride, in un solo colpo d’occhio, rende immediatamente visibile allo spettatore che siamo parte di un tutto. Come l’alone che circonda la luna o un satellite intorno al sole, siamo parte del nostro Territorio”.

“Ringraziamo ancora la minoranza – coclude sarcastico Novoa - rammentandole che, se la consultazioni di bandi è ancora materia troppo tecnica, talvolta la lettura di riviste d’arte può essere un prezioso momento di ozio”.

M.C.