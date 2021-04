Lunigiana



Pari opportunità, una rete comprensoriale per la Lunigiana

venerdì, 30 aprile 2021, 18:20

di michela carlotti

Una rete comprensoriale tra le delegate alle pari opportunità di tutti i comuni della Lunigiana, per rafforzare le azioni di contrasto alla violenza di genere, ma anche per sfatare l’idea che queste stesse azioni siano circoscritte all’8 marzo per la festa delle donne, o al 25 novembre per la giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

Parte così il lancio odierno della nuova iniziativa promossa dalla delegata alla cultura e pari opportunità del comune di Aulla, Marina Pratici, e dalla consulta aullese delle donne: “Rafforziamoci con una rete comprensoriale che unisca le voci di tutti i comuni, per lavorare insieme e ad ampio raggio sul tema delle pari opportunità”.

Un tema che include tanto: non solo parità di genere, ma anche differenza salariale, disparità di opportunità occupazionali e molto altro, su cui occorre ragionare insieme per fare la differenza e produrre cambiamenti.

La vicepresidente della consulta delle donne, Marusca Bonini, entro questo progetto di rete ad ampio spettro, punta sulla promozione del coinvolgimento dei giovani alla partecipazione: “Un affiancamento generazionale, favorisce maggiori opportunità di risposta a necessità prettamente nuove e può favorire una visione più coinvolgente del ruolo della donna nella società”.

Si sono susseguiti i contributi delle delegate alle pari opportunità dei vari comuni presenti: Alessandra Grandetti per Fivizzano, Rita Innocenti per Casola, Serena Olivieri per Filattiera, Valentina Griva per Tresana, Barbara Germi per Licciana.

“Cerco sempre di portare avanti un discorso al femminile per ridurre il divario tra uomini e donne” ha dichiarato l’assessore Grandetti.

“Più stiamo fermi e più avremo problemi nella vita. Le discriminazioni di genere sono una questione sociale non più procrastinabile” ha detto la Innocenti.

“Aiutiamo le donne con pratiche di difesa personale” ha proposto la Olivieri. Massima disponibilità è stata infine data dalla Griva e dalla Germi.

Marina Pratici ha portato comunque in sala il saluto delle delegate di tutti gli altri comuni di Lunigiana che oggi non hanno potuto presenziare all’incontro.

La presidente della consulta delle donne, Sabrina Erta, ha poi introdotto il progetto di imminente realizzazione: un’agorà itinerante che porterà i professionisti psicologi nelle piazze cittadine ad incontrare le persone e soprattutto i giovani, per sensibilizzarli sul tema delle pari opportunità.

Presenti in sala gli psicologi Simona Adorni e Massimiliano Compagnone che saranno protagonisti con la Erta, degli incontri itineranti.

Marina Pratici ha concluso annunciando la riedizione del corposo progetto internazionale che unisce arte, cultura e sociale, “Il Canto di Dafne” inaugurato nel novembre del 2019 e che quest’anno verrà riproposto con un’impegnativa sette giorni, dal 21 al 28 novembre.

Molte saranno le prestigiose personalità che interverranno da tutto il mondo: nel 2019 si erano contate circa seicento presenze.

La novità di quest’anno, annunciata dalla Pratici, sarà la valorizzazione degli artisti locali: “C’è una meravigliosa cultura di prossimità: dobbiamo mettere in vetrina le nostre eccellenze affinché sia uno scambio equo”.

Il presidente della pro-loco di Aulla, Marco Profili, ha dato la sua massima disponibilità a strutturare l’evento interamente dedicato alle donne “Daremo una mano consistente”, ha promesso.

Il sindaco Roberto Valettini, presente all’occasione, nel riferire di aver ricevuto l’appoggio di tutti sindaci lunigianesi sul progetto di rete delle pari opportunità, ha concluso dicendo “Dalle pari opportunità possono partire grandi progetti: le cose non sono mai disgiunte”.