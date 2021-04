Lunigiana



Picco di contagi nel comune di Fivizzano: avviata la sanificazione delle scuole

giovedì, 22 aprile 2021, 16:50

di michela carlotti

Se ne parla da qualche giorno, ma nessun dato ufficiale lo aveva confermato fino ad oggi. Il bollettino aziendale Usl odierno comunica effettivamente un picco di contagi nel fivizzanese, dove sono stati registrati 31 nuovi casi positivi.



Casi nuovi, che si vanno ad aggiungere ai casi certificati nei giorni precedenti. Già un paio di giorni fa, il sindaco Gianluigi Giannetti ci confermava la presenza di 15 casi positivi ufficiali e ci informava di essere in attesa degli esiti di altri tamponi.



La diffusione dei contagi ha interessato particolarmente la piccola frazione di Sassalbo e proprio in considerazione dell’esiguità del numero di abitanti di questa caratteristica località del comune di Fivizzano che conta all’incirca 200 anime, si è subito diffusa grande preoccupazione.



Nessuna comunicazione ufficiale riguardo al numero complessivo dei contagi è stata data dal comune di Fivizzano fino ad oggi pomeriggio: sul sito istituzionale, oltre ai bollettini giornalieri si leggeva esclusivamente che con ordinanza odierna del sindaco veniva disposta la chiusura, per sanificazione, delle scuole di Ceserano e San Terenzo Monti nella giornata di domani, e degli altri plessi del comune nelle successive giornate del 24 e 25 aprile.



Il ritardo fisiologico di un paio di giorni, con cui il bollettino aziendale Usl comunica l’andamento dei contagi, ha contribuito a diffondere apprensione: ieri, infatti, il bollettino riportava zero nuovi casi in Lunigiana, eppure alcuni alunni delle scuole elementari venivano rimandati a casa. Di questi nuovi casi di positività quindi, se confermati, si saprà nei prossimi bollettini giornalieri.



Intanto, è di ora il comunicato del sindaco Giannetti che, dalla pagina istituzionale del comune, conferma la presenza dei numerosi contagi ed informa della chiusura anche della scuola di Monzone, rassicurando comunque sull’assenza di situazioni di criticità clinica.



“Siamo costantemente in contatto con gli organismi sanitari e stiamo attentamente monitorando la situazione. Ai cittadini – ha aggiunto il primo cittadino – chiedo attenzione, rispetto delle regole e fiducia nelle istituzioni che coordinano l’emergenza sanitaria. Evitiamo inutili allarmismi, cerchiamo tutti con buon senso e rispetto verso il prossimo, di superare questo ulteriore scoglio”.