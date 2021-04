Lunigiana



"Piscine di Villafranca? Un grande passo avanti": l’entusiasmo dell’amministrazione comunale

sabato, 10 aprile 2021, 20:19

di michela carlotti

C’è grande entusiasmo e molta soddisfazione nell’amministrazione comunale villafranchese per aver portato a casa un grande risultato: il progetto del centro sportivo Villasport è stato ammesso ed inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 dell’INAIL.

Il comune di Villafranca Lunigiana rientra, infatti, nell’elenco degli enti ammessi al finanziamento della direzione centrale patrimonio di INAIL per l’importo stimato di 3miliardi e 200mila euro per una tipologia d’intervento classificata come recupero e descritta come riassetto, riqualificazione e potenziamento del sito intitolato alla memoria di P. Cirelli, che accoglie la piscina coperta e gli ambienti attigui del centro sportivo Villasport.

Dopo oltre vent’anni di chiusura al pubblico, da tre anni l’amministrazione Bellesi si è impegnata in un complesso iter di progettazione che ha coinvolto i vari enti deputati al rilascio, tutt’altro che semplice, di pareri, osservazioni ed autorizzazioni: da Asl, ai vigili del fuoco e genio civile, fino ad arrivare al risultato che ha catturato l’interesse dell’istituto nazionale Inail.

Il progetto riguarda essenzialmente la demolizione e l’asporto della vasca interna con rifacimento nella parte antistante l’impianto, ovvero in corrispondenza dell’attuale parco verde, di una nuova struttura che ospiterà la nuova vasca interna. Nell’impianto che viene eliminato, salvo varianti in corso d’opera, è previsto uno spiazzo ad uso parcheggio.

Resta invece esattamente dov’è, la piscina all’aperto con la sua tribuna ed il verde circostante. Questa parte dell’impianto sportivo ha, infatti, sempre continuato a funzionare negli anni e su di essa l’amministrazione comunale non ha mai smesso d’investire con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. E’ rimasta chiusa soltanto l’anno scorso per motivi legati al covid e l’auspicio è che possa riaprire con questa stagione estiva, compatibilmente con l’andamento dei contagi.

Molto ottimismo, dunque, da parte dell’amministrazione comunale: “Dopo aver comunque già fatto tantissimo per Villafranca portando milioni di euro di investimenti sul territorio, quest’intervento realizza il sogno nel cassetto di tanti villafranchesi e di tutti quelli che sono cresciuti non solo nei campi da calcio ma dentro le vasche: quello di riavere un impianto natatorio per 12 mesi all’anno”.

Se è ancora prematuro parlare delle tempistiche di ultimazione dei lavori, gli amministratori comunali villafranchesi commentano fiduciosi: “Sappiamo che arriveremo al risultato ed è quello che conta”. C’è naturalmente molto da lavorare per arrivare alla realizzazione del sogno, però la strada è ormai intrapresa, ed è quella giusta.